Steeds meer horeca-ondernemers kiezen tijdelijk ander vak: 'Schade klein beetje beperken'

Café De Gouwe in Oegstgeest heeft nu geen bier op de bar staan, maar besneeuwde kleine kerstbomen. En ze zijn te koop. Ook de biljarttafel dient als uitstalplaats voor kerstartikelen. Een grote kerstman kijkt je lachend aan vanaf het biljart. Maar het lachen vergaat ondernemer Chris Schollaardt steeds meer. 'Dit is voor je dagelijkse ritme en je praatje wel goed, maar financieel zet het niet echt zoden aan de dijk. Het beperkt de schade van de vaste lasten die je gewoon door moet betalen.'

En hetzelfde geldt voor Thom en Deivis van Wijnbar Duo in Leiden. Ze hebben van hun restaurant een winkeltje gemaakt. 'Met leuke lifestyle producten, kerstaccessoires en iedere zaterdag verse bloemen', vertelt Thom de Regt. Hij is verantwoordelijk voor de inrichting van het winkeltje in het restaurant. Zijn partner Deivis van Haasteren vult aan: 'Ik heb het geluk dat mijn compagnon en vriend erg creatief is. Daardoor konden we het winkeltje openen in de hoop dat mensen langskomen om ons een hart onder de riem te steken.'

Mijn hart huilt

Chris Schollaardt krijgt in Oegstgeest veel positieve reacties op zijn nieuwe initiatief. 'Ze vinden het mooi dat je toch iets verzonnen hebt om te kunnen blijven bestaan. En veel klanten kopen hier ook hun kerstboom.' Toch gaat het de ene dag emotioneel beter dan de andere. 'Mijn hart huilt sowieso omdat ik mijn passie niet kan uitoefenen. De ene dag ben je in zak en as, en de volgende dag word je dan positief bezig gehouden door de kerstbomenverkoop.'

'Het gaat okay, maar het is wel heel zwaar', zegt Thom de Regt van Wijnbar Duo. 'We zijn er wel achter gekomen dat iedere euro wel heel waardevol is. Dankzij vrienden en familie weet het duo positief te blijven. 'Maar soms heb je ook weleens van die dagen dat je denkt dat het allemaal geen nut meer heeft.'

