Delftse studenten winnen Europese ruimtehoofdprijs: 'Dit hadden we niet verwacht'

'Dit hadden we helemaal niet verwacht', zegt de 20-jarige student Yohan Runhaar. Samen met vijf anderen runt hij het nieuwe bedrijfje en won hij de prijs. 'Er waren meer dan 200 inzendingen uit 13 landen in deze Europese competitie, dus er was veel concurrentie. Dat we nu binnen is een prachtige aanmoediging voor het team dat we dit in zo'n korte tijd hebben opgezet. We zijn heel erg blij.'

De studenten combineerden satellietdata met andere datasets om de gezondheid van koraalriffen te monitoren en voorspellen. Riffen worden nu al wel in de gaten gehouden vanuit de ruimte, maar dat geeft alleen een beeld van de situatie op dat moment. 'Wij voorspellen hoe het koraalrif er in de toekomst voor staat. We gebruiken satellietbeelden en die combineren we met andere data en brengen allerlei dingen in kaart van plasticvervuiling tot de watertemperatuur', legt Runhaar uit. Uiteindelijk kan het bedrijfje via een webapplicatie met het systeem lokale autoriteiten waarschuwen als het niet de goede kant op gaat. 'Het is dan aan die overheden om in te grijpen door extra te handhaven of door andere maatregelen te nemen.'

10.000 euro voor testen en uitbreiden

Vanuit een Delftse studentenkamer werd de afgelopen maanden gebouwd aan een prototype van het systeem. Vier van de zes studenten die meedoen met het project wonen met elkaar in een studentenhuis in Delft en konden daardoor ondanks de coronamaatregelen gemakkelijk samenwerken. Een ander woont in Wageningen en nog een ander in Singapore, zij waren betrokken via videomeetings. 'Ons hele bedrijf is opgezet in coronatijd', aldus de 20-jarige student.

Het systeem moet nog in de praktijk worden getest, maar volgens de jury is het idee veelbelovend, meldt de NOS. De studenten krijgen nu 10.000 euro prijzengeld om het team uit te breiden en het systeem te testen. Reef Support hoopt pilots op te zetten in de Noordzee, in Caraïbisch Nederland en in Indonesië.

Een satellietfoto van ESA van een koraalrif langs de kust van Australiƫ | Foto: ESA

