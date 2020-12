Zo houd je de kerstboom mooi tot na de kerstdagen

Staat 'ie bij jou al? En heb je gewacht tot Sinterklaas het land uit was of kon je je niet bedwingen en stond de kerstboom daarvoor al in de kamer? Door de coronacrisis hebben veel mensen meer behoefte aan gezelligheid thuis en dus zijn de kerstbomen vroeg in huis gehaald, merkt Peter de Mooij van de gelijknamige kerstbomengroothandel uit Rijnsburg. Maar hoe houd je de boom mooi tot eind deze maand? En is dat thuiswerken met de verwarming constant aan wel goed voor je boom? Peter de Mooij geeft een aantal tips.

1. Haal een stukje van de schors

'Het allerbelangrijkste is: snijd met een aardappelmesje een stukje van de schors, vlak voordat je hem in de bak met water zet. De sapstromen lopen namelijk langs de schors. Dan drinkt 'ie nog twee drie dagen water.'

2. Water geven

Geef je boom vooral de eerste dagen water. 'De eerste dagen drinkt de boom nog water, daarna verdampt het water gewoon.' Toch kan je prima water blijven geven. 'Hij kan het wel een jaar volhouden dan.'

Helpt het water geven ook tegen brand in de boom? Nee, zegt Peter. 'Dan moet je boom wel echt uitgedroogd zijn, dat is pas na drie of vier weken. Water geven helpt niet tegen brand, vochtig houden wel.'

3. Plantenspuit

En vochtig houden is voor meer dingen goed. Door de boom elke dag even met een plantenspuit te besproeien, blijft die mooi. 'De boom drinkt dan niet, maar hij blijft wel frisser en beter van kleur.' Peter heeft nog wel een waarschuwing bij deze tip: 'Doe het niet als de lichtjes aan zijn. Dus het beste doe je dat 's ochtends vroeg.'

4. De plek

En waar zet je zo'n boom dan neer in huis? Het lijkt een open deur, maar Peter zegt het toch maar even: 'Niet te dicht bij de verwarming, want dan droogt 'ie uit. Maar da's logisch!'

Helpt het nog om de boom even te laten acclimatiseren voordat die de warme woonkamer in gaat? Dat is volgens Peter niet nodig. 'In de schuur zetten helpt alleen bij hele harde vorst, als de boom afgezaagd buiten heeft gelegen. Want dan vriezen ze droog, het vocht vriest dan uit de naald.' Bij normale temperatuur in huis is er niks aan de hand. 'Dan kan je hem meteen in de kamer zetten.'

5. Neem er twee

Als laatste heeft Peter nog een originele tip: 'Twee bomen nemen, één voor de Sinterklaas en één voor erna. Maar dat is vooral omzet-verhogend', zegt Peter schaterlachend.

