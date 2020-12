Opnieuw aanslag op Poolse supermarkt van Quick Boys-speler: 'Het voelt klote'

Voor de tweede dag op rij is er een aanslag gepleegd op een Poolse supermarkt van de Koerdische Quick Boys-voetballer Mohamad Mahmoed uit Rijswijk. Woensdagochtend was er rond 5.15 uur een explosie bij de vestiging in Beverwijk. Dinsdag werd de winkel in Aalsmeer al volledig verwoest. 'Het voelt klote', reageert Mahmoed. 'Het begon gisteren al, en nu dit...'

De supermarkt in Beverwijk was nog niet geopend. De bedoeling was dat de vestiging woensdag open zou gaan, maar na de explosie van dinsdag had Mahmoed, die de winkels samen met zijn broer runt, al besloten de opening uit te stellen. 'We zouden nu 18 december open gaan, maar dan gebeurt dit. Eigenlijk is dit nog erger dan wat er gisteren is gebeurd', reageert Mahmoed bij de NOS.

Mahmoed heeft geen idee wie er achter de aanslagen zit. 'Echt niet. Ik weet niet welke kant ik uit moet kijken', reageert Mahmoud, die ook vertelt niet bedreigd te zijn. De politie Noord-Holland tast ook nog in het duister. 'We hebben het onderzoek net opgestart', vertelt een woordvoerder die daarover verder nog niets kon zeggen.

Geen handelsnaam

Burgemeester Martijn Smit van de gemeente Beverwijk heeft nog geen contact gehad met Mahmoud. 'Over het onderzoek kan ik geen mededelingen doen', zegt hij. 'Ik weet alleen dat dit niet op zichzelf lijkt te staan.' Ambtenaren van de gemeente Beverwijk hebben contact met hun collega's in Aalsmeer. Wat er onderling wordt besproken wil de burgemeester niet zeggen.

Dinsdag waren er twee explosies bij Poolse supermarkten in Nederland. Eén van Mahmoed in Aalsmeer, en één van een andere eigenaar in het Brabantse Heeswijk-Dinther. De laatste supermarkt heette eveneens Biedronka, maar is niet van de Rijswijkse broers. De naam Biedronka is in Polen geen handelsmerk, en daarom kan iedereen deze naam gebruiken voor zijn supermarkt.

Niet normaal

In Den Haag zit er aan de Goeverneurlaan ook een Biedronka-supermarkt. Deze winkel is niet van de Katwijkse voetballer en zijn broer. De vrouw achter de kassa vertelt dat de politie dinsdag voor de zekerheid langs is geweest. Ondanks de aanslagen van de afgelopen dagen is ze niet bang. 'Maar wie doet zoiets? De maffia? Dat is niet normaal', reageert ze op het nieuws over de aanslag in Beverwijk. 'Ik ben niet bang, maar ik hoop wel dat er hier niets gebeurt.'