Verschillende sectoren blij met extra steunpakket: 'Alle beetjes helpen'

Verschillende bedrijven uit sectoren die in aanmerking komen voor extra steun uit de uitgebreide economische steunpakketten van het kabinet, zijn daar blij mee. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West. De ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra maakten woensdagmorgen bekend dat de geplande versobering van het steunpakket per 1 januari van de baan is en dat er 3,7 miljard euro extra steun beschikbaar komt.

De zwaarst getroffen bedrijven krijgen tot zeventig procent van hun vaste lasten vergoed. Het gaat dan om de reisbranche, de touringcarbranche, de kunst- en cultuursector, de evenementensector en de horeca. Verder komt er een voucherbank. De reisbranche kan hier geld lenen om de vouchers van klanten die niet in een reis omgezet zijn, terug te betalen.

Daarnaast komt een potje dat beheerd wordt door de gemeentes om mensen die 'tussen wal en schip vallen' tegemoet te komen voor huur of hypotheek. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine zelfstandigen. Bedrijven kunnen langer uitstel van het betalen van belasting vragen. Deze maatregelen gelden voor dit kwartaal en het eerste kwartaal van 2021. In die tijd wordt opnieuw geëvalueerd en gekeken hoe het vanaf 1 april 2021 verder moet.

Zware tijden, grote zorgen

In een reactie op de maatregelen laat Museum Panorama Mesdag weten blij te zijn met de steun. Directeur Minke Schat: 'Het zijn zware tijden met grote zorgen.' Het museum heeft geen structurele subsidie en is 100 procent afhankelijk van de eigen inkomsten, dan helpen alle beetjes.' Toch is Schat niet heel optimistisch: 'We hebben dit jaar een verlies van een miljoen. Met het aanspreken van reserves en het werven van gelden heb ik dat terug weten te brengen tot vier ton. Toch komen nu waarschijnlijk pijnlijkere stappen, zoals het kijken naar de personele uren. Maar we blijven vechten tot het gaatje!'

De Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal beamen dat alle steun welkom is en dat ze er blij mee zijn. 'Maar deze steunmaatregel alleen is niet voldoende', zegt directeur Monique Aalbers. 'We hebben een bedrag gekregen van Fonds Podiumkunsten en datzelfde bedrag heeft de gemeente ons gegeven. We zijn in overleg met de huurbaas.' De twee podia in Leiden sprokkelen het geld bij elkaar op dit moment. 'Maar we weten natuurlijk niet hoeveel we nog nodig hebben omdat niemand weet hoe lang dit gaat duren.'

Wagenpark staat stil

Touringcarbedrijven in de Bollenstreek zijn blij met het nieuwe pakket aan steunmaatregelen voor getroffen bedrijven. ‘Hiermee gaan we het zeker redden’, zegt John Brouwer van Brouwer Tour’s in Noordwijk. Het steunpakket is hard nodig, want het is een zwaar jaar voor touringcarbedrijven. Zo heeft Koninklijke Beuk uit Noordwijk afgelopen jaar 85 tot 90 procent minder omzet gedraaid dan voorgaande jaren. 'Ons hele wagenpark staat nagenoeg stil', zegt directeur Eric Beuk. 'Het is kommer en kwel in de touringcarbranche.'

Beuk heeft niemand moeten ontslaan, maar er werken wel zo’n dertig werknemers minder dan eerdere jaren. ‘Een deel is natuurlijk verloop en mensen die met pensioen zijn gegaan. Daarnaast nemen we altijd extra chauffeurs aan in april, maar dat hebben we nu niet gedaan.’

Van 325 medewerkers naar 180

Datzelfde geldt voor Brouwer Tour's. Werkten er eerder nog 325 mensen, nu zijn dat er 180. Ook hierbij gaat het niet om gedwongen ontslagen, maar vooral om de afname van oproepkrachten en verloop van contracten. Het is een van de maatregelen die het taxi- en touringcarbedrijf moest nemen, omdat ook bij hen de omzet flink is gekelderd. 'In maart hadden we 2 procent van de omzet ten opzichte van vorig jaar. Dit is langzaam weer wat opgelopen naar 50 procent in oktober. We waren goed op weg, maar toen kwam de tweede lockdown', zegt Brouwer. 'Met de kroegen dicht hoeven mensen 's avonds nauwelijks meer met de taxi naar huis. En Keukenhof was dicht, dus dat viel ook allemaal weg.'

Het is dan ook 'even behelpen', zegt Brouwer. 'Het was een bizar en onwerkelijk jaar. Je ziet een warm bad weglopen.' Toch gaat het bedrijf het redden. 'We zijn een gezond bedrijf.' De steunmaatregelen zijn volgens hem voldoende. Ook Beuk ziet dat zo. 'Voor gezonde bedrijven zijn de steunmaatregelen prima, maar het dekt niet alle kosten. Het is voldoende om de winter door te komen. Wij overleven het wel.'

Instinker

Het Delftse evenementenbedrijf Allganized heeft wel zien aankomen dat de versobering teruggedraaid werd. 'De coronacijfers spreken voor zich, en dat wij dan niks kunnen organiseren is ook duidelijk,' aldus Ralf Bentem. 'Het is dus in onze ogen logisch dat de steun niet versoberd wordt.' Het bedrijf dat normaal grote personeelsfeesten verzorgt en helpt bij de promotie van merknamen zat voor corona met 10 mensen op kantoor, nu nog met drie. Voorheen werkten ze met 150 oproepkrachten, nu met 40.

Allganized houdt het hoofd nog wel boven water, maar is heel blij met de overheidssteun. 'We hebben nu alleen nog wat kleine dingen waar we zelf geld mee verdienen. De meeste bedrijven hebben nog wat geld in het feestenpotje zitten en laten ons online of op een andere verantwoorde manier dingen organiseren.' Toch rekent het evenementenbureau zich niet rijk: 'Het uitstel van de belasting is natuurlijk nu heel fijn. Maar ooit moet het toch betaald worden. En als we dan nog niet weer volle pot draaien dan weet ik niet hoe dat moet,' aldus Bentem. 'Het is een instinkertje.'

Pappen en nathouden

Koninklijke Horeca Leiden vindt het pakket maatregelen beter dan de geplande versobering. 'Maar,' zegt David Zock, 'het blijft op deze manier pappen en nathouden. De schulden lopen steeds hoger op, de spaarpotten zijn leeg en alle leningen die er mogelijk zijn al afgesloten.' Minister Wiebes vindt dat de 70 procent tegemoetkoming heel redelijk is en dat de resterende 30 procent in het veld gevonden moet worden door afspraken met brouwers en verhuurders te maken. Zock: 'Dat hebben we natuurlijk al lang gedaan. Maar ook die mensen staat het water aan de lippen.'

Het ergste vindt Zock dat er nog steeds geen perspectief geboden wordt wanneer de horeca weer open mag. 'Wij hebben bewezen dat we de verantwoordelijkheid van een corona-proof bedrijfsvoering aankunnen. Waarom mogen we dan niet open?' In meerdere steden, ook in Leiden, overweegt de horeca dan ook om vanaf 17 januari 'gewoon' de deuren open te doen.