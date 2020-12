Startschot klinkt voor topsportcompetities: 'Weer een doel om naar toe te werken'

De topsportcompetities mogen weer op gaan starten. Vanaf donderdag 17 december mogen de teams in de hoogste afdelingen in onder meer hockey, basketbal, volleybal, waterpolo en korfbal weer voluit trainen en wedstrijden spelen. 'We hebben weer een doel om naar toe te werken', vertelt Patrice de Vos, bestuurslid van korfbalvereniging TOP/Litta uit Sassenheim.

Het voornemen van het kabinet moet vrijdag nog officieel worden bekrachtigd, maar dan mogen alle topsportteams vanaf volgende week weer zonder beperkingen trainen en wedstrijden spelen. Het nieuws kwam voor De Vos als een verrassing. 'Na het zien van de persconferentie had ik dit bericht niet verwacht', geeft het bestuurslid toe. 'Maar het is voor ons natuurlijk goed nieuws, al hebben we ook nog wel heel veel vragen.'

Zo weet de korfbalclub nog niet aan welke regels ze moeten voldoen. 'Er zullen strenge voorwaarden worden gesteld aan de start van de competitie. Maar het enige wat wij tot nu toe weten, is dat er een voorstel ligt dat er vanaf volgende week weer normaal getraind kan worden. Ik verwacht dat in de komende dagen duidelijk zal worden hoe alles er precies uit gaat zien', aldus De Vos.

Intensiteit

De selectie van de Sassenheimse club heeft de afgelopen maanden wel doorgetraind, maar door alle beperkingen was dit toch anders. 'Spelers moesten anderhalve meter afstand houden en mogen maar in groepjes van vier en tijdelijk zelfs maar van twee trainen. Dat is enorm behelpen en alleen maar onderhouden van de conditie.'

Het duurt dan ook nog wel even voor de korfbalcompetitie weer opgestart kan worden, vermoedt De Vos. 'We maken wel dezelfde uren als normaal tijdens het seizoen, maar het is niet de intensiteit die nodig is om wedstrijden te spelen. We hebben echt nog wel een voorbereiding van drie tot vier weken nodig om te voorkomen dat spelers geblesseerd raken. De bond heeft al laten weten dat de zaalcompetitie in twee poules van zes gespeeld gaat worden, in plaats van een competitie met twaalf teams. Ik verwacht dat we half januari weer kunnen starten. Dus we hebben nu weer een doel om naar toe te werken.'

Quintus

Ook Paul van Vliet van handbalvereniging Quintus is blij dat de topsportcompetities weer van start kunnen gaan. 'Topsport draait om het spelen van wedstrijden en de onderlinge competitie. Dat kun je niet doen met alleen maar trainen. Dus het is mooi dat we dit nu op deze manier weer in kunnen gaan vullen.'

De voorzitter van de Stichting Tophandbal van de Westlandse vereniging is vol vertrouwen dat zijn club aan alle voorwaarden kan voldoen. 'We hebben een heel coronateam binnen de club die alle wetgeving doorneemt en heel veel informatie heeft. Ze komen woensdagavond weer bij elkaar, zoals ze dat elke keer direct na de persconferentie doen. Hier kijken we aan welke regels we moeten voldoen en welke acties wij als club nog moeten nemen.'

Balanceren

Net als De Vos verwacht Van Vliet dat het nog wel enkele weken zal duren voor de handbalcompetitie weer van start gaat. 'Het is even afwachten hoeveel tijd de bond neemt voor het spelen van oefenwedstrijden. Want in het snelste scenario zouden we na drie weken training klaar kunnen zijn voor de competitie, maar dan moet iedereen wel zo ver zijn. We moeten er voor zorgen dat we geen blessures oplopen. Het balanceren met de belasting van spelers zal de grootste uitdaging blijken.'

De basketballers van The Hague Royals mogen ook weer aan de slag. 'Ik was, net als denk ik alle clubs, verrast dat we weer mogen starten', vertelt bestuurslid Mart Waterval. 'Vooral voor de spelers is dat natuurlijk erg goed nieuws. Ze hebben wel doorgetraind binnen de geldende regels, maar het schieten op de basket en trainen in het krachthonk is toch anders dan het spelen van wedstrijden.'

Wedstrijdfit

Waterval weet nog niet hoe de eredivisie precies zal worden hervat. 'Het inplannen van alle wedstrijden zal nog een uitdaging worden. Toevallig hebben we van de week een vergadering met alle clubs over hoe we de competitie af gaan maken. Dus dan zal er besloten worden wanneer we weer wedstrijden gaan spelen. Want we zullen nog wel even nodig hebben om een speelschema te maken en ervoor te zorgen dat de spelers wedstrijdfit zijn. Maar we zullen er voor zorgen dat we er klaar voor zijn.'

De start van de topsportcompetities was niet de enige verrassing die het kabinet voor de sportclubs had. Premier Mark Rutte liet tijdens de persconferentie weten het OMT om advies te hebben gevraagd om mensen tot 27 jaar weer voluit te laten sporten, in plaats van de huidige leeftijdsgrens van 18 jaar.

Arbitraire leeftijd

Voor sportclubs is deze leeftijdsgrens onhandig, omdat deze in de sportwereld nauwelijks wordt gebruikt. Geert Slot, woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF legt uit waar deze op het oog arbitraire leeftijd vandaan komt. 'Binnen andere delen van de overheid is 27 jaar een veelgebruikte leeftijdsgrens, bijvoorbeeld voor studiebeurzen of uitkeringen. Dus kennelijk hebben ze deze leeftijdsgrens nu ook voor de sportwereld gebruikt.'

Slot hoopt dat er nog iets meer rek komt in die leeftijdsgrens. 'Voor ons zou een leeftijd van 35 jaar eenvoudiger zijn, omdat dan vaak de veteranen beginnen. Maar als het 27 blijft, dan zorgen we er wel voor dat we dat in kunnen richten. Het OMT-advies ligt er op zijn vroegst half januari, dus we hebben nog even de tijd om ons hierop voor te bereiden. Het zal misschien puzzelen worden, maar toch komen we hier ook wel weer uit.'

