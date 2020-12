Twee dates in Leiden eindigen in gijzelingen en berovingen

Twee mannen zijn de afgelopen dagen in Leiden in de val gelokt tijdens een date. Ze dachten een afspraak met een andere man te hebben, maar werden gegijzeld en beroofd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Een 61-jarige man werd woensdagavond het slachtoffer. Hij maakte via een datingapp een afspraak met een jongeman op de Koninginnelaan in Leiden. Toen hij daar aankwam, stond er inderdaad een man te wachten, meldt de politie. Ze gingen naar een woning, waar meerdere personen waren die hun gezicht hadden bedekt.

Het slachtoffer werd daar gegijzeld, bedreigd en gedwongen om zijn geld en zijn telefoon af te geven. De man raakte lichtgewond en mocht pas na een paar uur de woning verlaten. Rond 23.00 uur belde hij de politie.

Soortgelijke zaak

Afgelopen weekend is een 31-jarige man slachtoffer geworden van een soortgelijke zaak. Hij had contact met een man via een datingapp en sprak zaterdagavond 5 december af op de Roomburgerweg in Leiden. Toen hij daar rond 22.30 uur aankwam, kwamen er vier mannen op hem af. Ze namen hem mee naar het Roomburgerpark, waar hij een tijdje werd vastgehouden.

Daarna werd de man onder dwang meegenomen naar een woning. Daar is hij mishandeld, bedreigd en beroofd van geld en spullen. Ook haalden de daders geld van zijn bankrekening. Pas zondagochtend om 9.45 uur mocht hij vertrekken.

Politie onderzoekt verband

De recherche in Leiden onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken en is op zoek naar getuigen. Wie op 5 december iets heeft gezien in de buurt van de Roomburgerweg, of op 8 december rond de Koninginnelaan, wordt gevraagd zich te melden.

