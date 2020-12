Mauritshuis is het eerste gigapixel-museum: 'Nog dichter op het schilderij dan in het museum'

Met het allerkleinste detail wordt ook echt het aller-, allerkleinste detail bedoeld. Projectleider Sandra Verdel: 'De app is in gigapixel-kwaliteit, dat is enorm hoog, waardoor je eigenlijk nog dichter op het schilderij kan staan dan in het museum. Je kan alles bekijken, overal op inzoomen. Op enorm hoge resolutie dus. Je kan de schilderijlijsten bekijken, het behang, zelfs de plinten.'

Maar uiteindelijk draait het natuurlijk om de verhalen van de schilderijen. En dat is de belangrijkste reden waarom de Spaanse app-ontwikkelaar The Mad Pixel Factory als eerste gekozen heeft voor het Mauritshuis om de gigapixel-techniek te tonen. 'Ze staan open voor vernieuwing, ze reageren snel en ze vertellen hun verhalen op een hele mooie manier', vertelt Iñaki Arredondo. 'Dus wij vonden dit het juiste museum om voor het eerst een collectie te tonen in deze nieuwe Second Canvas-app.'

Meerwaarde van de nieuwe techniek

Verdel bestrijdt dat de app slechts een nieuw technisch kunstje is: 'We willen vooral dat het iets toevoegt aan onze eigen manier van vertellen. En dat zie je heel goed in deze nieuwe app. De allernieuwste techniek is gebruikt. Je kan haarscherp alle schilderijen bekijken. Maar uiteindelijk is het niet de techniek die blijft hangen als je de app bekijkt, maar de verhalen en de prachtige schilderijen. En dat is echt de meerwaarde van de nieuwe techniek.'

Op deze manier kan iedereen - bezoekers, maar ook wetenschappers - worden bereikt die om wat voor reden dan ook (corona, invaliditeit, afstand) het Mauritshuis niet kan bezoeken. Het museum is niet bang dat de bezoekersaantallen hierdoor zullen dalen. Integendeel zelfs: 'Op het moment dat je in de app hebt ingezoomd en nieuwe details hebt ontdekt, dan wil je eigenlijk maar een ding: zo snel mogelijk naar het Mauritshuis en het in het echt ontdekken.'

Een mooi voorbeeld van zo'n schilderij is 'Apelles schildert Campaspe' van Willem van Haecht. Donderdag nemen we samen met het Mauritshuis dit wonderbaarlijke meesterwerk onder de loep.