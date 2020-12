Verzwakte dijk Pijnacker-Nootdorp is 'zeer hoog risico'

De dijk langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp op de grens met Den Haag is er zo erg aan toe, dat het Hoogheemraadschap van Delfland hem een 'zeer hoog risico' noemt. Dat blijkt uit het projectplan voor de aanpak van de dijk, dat na een klein jaar studie is opgesteld.

Het Hazepad loopt aan de Tweemolentjesvaart die van Pijnacker naar Delft loopt. Aan de ene kant van het water ligt de Haagse woonwijk De Bras en aan de andere kant het natuurgebied Het Bieslandsche Bos. De dijk langs die kant is er erg slecht aan toe.

Het fietspad is sinds eind vorig jaar afgesloten omdat het Hoogheemraadschap van Delfland had ontdekt dat de dijk schoof en niet meer stabiel was. Sindsdien is er gestudeerd op een oplossing. Die is gevonden: een ingrijpende renovatie. Daar is haast bij geboden, want in het projectplan staat dat de dijk langs het natuurgebied een 'zeer groot risico' is.

Vleermuizen verhinderen opknappen

Voor de renovatie moet een flink aantal bomen worden gekapt, zodat er plaats gemaakt kan worden voor een bredere dijk. Maar dat mag voorlopig niet omdat er mogelijk vleermuizen nestelen in die bomen, en vleermuizen zijn beschermde dieren.

Het onderzoek naar de vleermuizen duurt volgens het plan tot september 2021. Maar zo lang wil het Hoogheemraadschap niet wachten, juist vanwege het hoge risico. Daarom is een plan bedacht om de dijk toch te verzwaren, maar de bomen voorlopig te laten staan. Als blijkt dat er geen vleermuizen inzitten worden ze alsnog gekapt.

Tijdelijke weg en bouwverkeer over fietspad

Omdat de dijk er zo slecht aan toe is dat er zelfs geen fietsers overheen mogen, moet ook het bouwverkeer flink worden beperkt - schrijft het projectplan. Daarom moet er een tijdelijke bouwweg worden aangelegd over een ruiterpad langs het Bieslandsche Bos. Het bouwverkeer rijdt dan aan en af via twee wegen die nu vooral door fietsers worden gebruikt om van Den Haag en Nootdorp naar Delft te komen. Die weg loopt langs de grote plas van Delftse Hout.

De exacte planning van de werkzaamheden is nog niet bekend.