OM eist 8 jaar cel voor mislukte liquidatie: Hagenaar werd gestoken, geschopt en geslagen met stok

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 8 jaar tegen drie verdachten van een mislukte liquidatie van een Hagenaar in Ridderkerk in 2016. Het destijds 40-jarige slachtoffer werd gestoken met een mes, geslagen met een stok en geschopt, nadat hij langskwam bij een loods die de verdachten aan het leeghalen waren.

De zaak draait om illegale handel in anabole steroïden en kamagra (een soort viagra). Twee van de verdachten waren daarbij betrokken. Het gaat om een 54-jarige Hagenaar, Richard J., en een man van 37, Alexander M., uit Pijnacker. Die laatste was in 2016 president van No Surrender Scheveningen, de Hagenaar was de zogeheten 'sergeant-at-arms'. De president zou ook illegaal slaappillen hebben verkocht via internet. Het latere slachtoffer wilde meedoen met de pillenhandel in anabolen.

Volgens justitie blijkt uit getuigenverklaringen dat het slachtoffer die handel naar zich toe wilde trekken tot ongenoegen van de rest. Die haalde No Surrender erbij dat vervolgens alles wilde overnemen. Maar om dat te bereiken moesten ze eerst af van het slachtoffer.

Pillen stelen

Er is eerst een poging gedaan om het slachtoffer naar Ridderkerk te lokken, op zondagavond 6 november 2016. Daar kwam het slachtoffer niet naartoe, waardoor de geplande liquidatie die avond niet kon doorgaan, zo betoogt justitie.

Daarnaast waren de verdachten bang dat het slachtoffer een lading pillen die lag opgeslagen in de loods in Ridderkerk zou willen stelen. Op maandag 7 november 2016 werd de inhoud van de loods daarom verhuisd. Toen het slachtoffer onverwachts bij die loods opdook, liep dat uit op een gevecht. Volgens een derde verdachte, Hendrikus van den B. uit Breda, was het slachtoffer agressief en zou hij hebben gevraagd: 'waar gaan jullie met mijn apotheek heen?'

'Je gaat eraan'

De 54-jarige Haagse verdachte, de 'sergeant-at-arms' van No Surrender, zou het slachtoffer zeker tien keer hebben gestoken, onder meer in zijn gezicht. De verdachte uit Pijnacker sloeg er met een houten stok op los. De derde verdachte, de 40-jarige Van den B. uit Breda, heeft het slachtoffer geschopt, zo stelt het OM. Het gevecht is vastgelegd door bewakingscamera's in de omgeving.

Tijdens het gevecht zouden de verdachten 'je gaat er aan, ga dood!' hebben geroepen. Het slachtoffer liep vele steekwonden op en verloor bijna een oor. In zijn slachtofferverklaring zei hij donderdag: 'als ik niet had kunnen vluchten, was ik zeker afgemaakt'. Het slachtoffer zei verder tot op de dag van vandaag de beelden dat de verdachten naar hem grijnsden en zeiden 'ga toch dood' voor zich te zien. 'Ik snap niet dat mensen lachend iemand kunnen vermoorden', zei het slachtoffer.

Vier jaar

'Er is zeer ernstig geweld uitgeoefend en het slachtoffer is ernstig gewond geraakt, terwijl hij ongewapend was. Bij een voltooide doodslag had ik 12 jaar geëist, maar het slachtoffer heeft het overleefd en het is inmiddels ook vier jaar geleden', aldus de officier van justitie.

Daarom eiste ze donderdag acht jaar cel tegen de voormalige president van de motorclub-afdeling, en 7 jaar en 9 maanden tegen de 'sergeant-at-arms', die niet wil zeggen of hij nog lid van de motorclub is. De man uit Breda hoorde 6 jaar en 9 maanden eisen.

'Slachtoffer heeft verdachte afgeperst'

De verdediging wees erop dat het slachtoffer voor het geweldsdelict dreigementen heeft geuit richting de verdachten. Ook zou het slachtoffer de verdachte uit Pijnacker hebben afgeperst. De advocaat van de Hagenaar, Alfons Bals, zei bovendien dat het slachtoffer eerst de man uit Pijnacker aanwees als degene die hem gestoken heeft, en pas daarna zijn cliënt.

Verder is uit de beelden niet gebleken dat zijn cliënt een mes vast had. De koppeling met No Surrender is volgens Bals een 'krampachtige poging van de officier om de zaak gewicht te geven'. 'Dit is geen No Surrender-zaak', zei de advocaat.

Vrijspraak

Advocaat David Rutten van de verdachte uit Pijnacker vroeg om vrijspraak voor doodslag en handel in illegale slaappillen. 'Het slaan met een stok op de benen van het slachtoffer kan geen poging tot doodslag opleveren. Slaan op het hoofd, als dat al bewezen kan worden, is ook nog geen poging tot doodslag.'

Rutten betoogde daarnaast dat het slachtoffer het conflict heeft gestart: 'Hij was boos omdat hij die dag zijn aandeel in de pillenhandel zag verdwijnen.'

Alleen verhuizen

De advocaat van de verdachte uit Breda, Menno Buntsma, verbaasde zich over de strafeisen. 'Als ik de eis zie, word ik er stil van. Aangezien er kennelijk een norm is gezet voor motorclubs als het gaat om afpersing, dan gelden blijkbaar dit soort extreme eisen. Mijn cliënt is geen lid van zo'n club. Hij werd opgeroepen voor sjouwwerk, als verhuizer. Geen van de anderen kende mijn cliënt.' Ook Buntsma ging voor vrijspraak.

De uitspraak is over twee weken. Vier verdachten die niet betrokken waren bij de geweldsuitbarsting tegen het slachtoffer maar wel bij de illegale pillenhandel in Ridderkerk, zijn eerder door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot straffen van maximaal drie jaar.