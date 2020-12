Haagse Moerwijk in kerstsferen: 'Wat is er mooier dan kinderen blij maken'

Moerwijk is door de versieringen een echte attractie geworden. 'Vanaf een uur of vijf in de middag hebben we veel bekijks', vertelt Boedhoe in West Wordt Wakker op Radio West. 'Mensen lopen hier met veel plezier rond omdat alles mooi verlicht is. En de bewoners komen met plezier thuis van het werk.'

De bewoners van de Haagse wijk begonnen drie jaar geleden met de versieringen. 'We zijn klein begonnen en groot geëindigd', zo omschrijft een van de bewoners het project. 'Het is heel Amerikaans', geeft Boedhoe toe. 'Een van de mensen in de buurt heeft vroeger in Amerika gewoond en vandaar dat we dit soort ideetjes hebben.'

Wereldbevolking

In Moerwijk wonen veel mensen die geen christelijke achtergrond hebben en geen kerstfeest vieren. Toch doen ook zij volop mee, legt Boedhoe uit. 'We zitten hier met een wereldbevolking. Het heeft ook wel even geduurd, maar we zien dat steeds meer mensen meedoen met kerst. Het draait hier vooral om de gezelligheid en het licht in donkere dagen.'

Hoewel de wijk al een groot kerstdorp is geworden, zijn de bewoners nog lang niet klaar. 'We zitten nu op driekwart van ons project', zo vertelt Boedhoe. 'Op 24 december gaan we de hele straat bedekken met sneeuw. Een buurman heeft een sneeuwmachine aangeschaft en daarmee gaan we alles wat groen is, wit maken. Je zult zien dat de kinderen heel blij worden. Dan maakt het niet uit wat je afkomst is. Want wat is er mooier dan kinderen blij maken.'