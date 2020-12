'Gratis parkeren in Haagse lokale winkelstraten om kerstdrukte te spreiden'

Niet verbieden, maar verleiden. Daarmee wil de VVD in de Haagse gemeenteraad drukte in de binnenstad voorkomen rond de kerstdagen. De partij stelt daarom voor om in lokale winkelstraten het parkeergeld tijdelijk op te heffen en winkelopeningstijden te verruimen. Het moet mensen overhalen om op gespreide tijden en momenten hun kerstboodschappen te doen.

De drukte op en rond Black Friday is voor VVD-raadsleden Det Regts en Judith Oudshoorn het slechte voorbeeld. Zo moet het tijdens de komende feestdagen dus niet. 'We moeten voorkomen dat dit richting de kerstdagen nog een keer gebeurt', zegt Oudshoorn. 'Helemaal na de berichtgeving van het RIVM dat de drukte op Black Friday mogelijk heeft geleid tot een toename van het aantal coronabesmettingen.'

De VVD wil nu in plaats van de stok, de wortel inzetten. 'We willen mensen verleiden in plaats van zeggen wat allemaal niet mag', legt Oudshoorn uit. 'Ik kan mij namelijk voorstellen dat mensen gaan twijfelen over alle maatregelen die genomen worden en dan verlies je draagvlak.'

Lokale winkelstraten

Volgens de partij is het vooral zaak om winkelend publiek meer te spreiden. 'Dat zouden we kunnen bereiken door het tijdelijk opheffen van het parkeergeld in lokale winkelstraten in Den Haag, zoals in winkelcentrum de Vruchtenbuurt, de Fahrenheitstraat of de Frederik Hendriklaan. Dat kan ervoor zorgen dat niet iedereen naar de binnenstad gaat.'

Over het geld dat de gemeente misloopt door de maatregel maakt Oudshoorn zich niet zo’n zorgen. 'Het is slechts een tijdelijke maatregel van twee weken', zegt ze. 'En wat krijg je ervoor terug? Minder besmettingen en minder ziekenhuisopnames. Daar kan geen parkeertarief tegenop.'

Openingstijden verruimen

Daarnaast wil de VVD dat winkeliers de mogelijkheid krijgen om de openingstijden te verruimen. Dat helpt ook bij het spreiden van winkelend publiek. Oudshoorn: 'Dit moet uiteraard binnen de wettelijk kaders passen. Wij vinden dat het stadsbestuur snel met een plan moet komen om drukte te voorkomen. Want als het zo gaat zoals met Black Friday en sinterklaas, dan hou ik mijn hart vast.'

