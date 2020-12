Aangepaste verklaringen veranderen niks aan onderzoek naar dood Bilal Aydin

Getuigen die rondom de dood van Bilal Aydin hun verklaring hebben aangepast, zorgen niet voor nieuwe inzichten bij justitie. Dat bleek donderdag tijdens een tussentijdse zitting. De verdenkingen tegen de verdachten blijven staan en voor de rechtbank was het geen reden om het tweetal hun proces in vrijheid te laten afwachten.

De 21-jarige Bilal Aydin werd bijna een jaar geleden doodgestoken tijdens een ruzie op de Goudriaankade in Den Haag, volgens nabestaanden schoot hij zijn neefje te hulp. Justitie houdt twee mannen verantwoordelijk voor zijn dood: Gennar van D. (20) zou het slachtoffer hebben vastgehouden en hebben geroepen 'dip em, dip em'. Eduardo M. (20) zou vervolgens hebben gestoken. Beide mannen ontkennen.

Tijdens de zitting bleek dat getuigen het afgelopen jaar hun verklaringen, over wie nou wat had gedaan of geroepen, hebben aangepast of afgezwakt. 'Ik was stoned, het was donker en het regende', had een getuige later verklaard. 'Ze zijn wat stellig geweest', volgens de advocaat van D.

Geen verschil

Voor justitie maakt dat geen verschil: 'Wat mij betreft liggen de eerdere verklaringen er nog', reageerde de officier van justitie. Naast de verklaring dat Van D. had geroepen om te steken, had hij ook bloed van het slachtoffer op zijn broek. 'Wat niet betekent dat hij een mes heeft gehanteerd, hij stond er wel dicht bovenop toen het bloed ging vloeien', aldus de officier.

Tegen M. zijn er volgens justitie ook een aantal belastende verklaringen afgelegd, onder meer door de broer van het slachtoffer en zijn er verschillende afgeluisterde gesprekken. Daarbij heeft M., behalve een ontkenning, nog niks verklaard, volgens de officier van justitie. 'Dat betekent dat belastend bewijs zwaarder gaat wegen, omdat ik niks heb om er tegen af te zetten.'

Onderzoek klaar

Verder is het onderzoek naar de dood van de 21-jarige voetballer van HVV Laakkwartier afgerond. 'Wat mij betreft is dit het', zei de officier over het dossier. De zaak tegen twee verdachten wordt waarschijnlijk komend voorjaar behandeld. De rechtbank mikt op begin april maar het zou ook wel eens later kunnen worden, vanwege een volle agenda.

Gelijktijdig wordt een zaak tegen drie minderjarige verdachten behandeld voor hun rol bij de vechtpartij voorafgaand aan de fatale steekpartij. Onder hen is zeker één lid van drillrapgroep SK6, die een videoclip opnam die avond. Vrienden van Aydin linkte zijn dood eerder al aan drillrap. Op 4 februari staat opnieuw een tussentijdse zitting gepland in deze zaak.

