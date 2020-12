Geen coronaproof 20 van Alphen in 2021: 'Moeten verantwoordelijkheid nemen'

De 20 van Alphen gaat in 2021 niet door. De hardloopwedstrijd was in maart van dit jaar nog een van de laatste evenementen die door kon gaan, voor het coronavirus optrad. De grote onzekerheid over de ontwikkeling van het virus heeft er voor gezorgd dat de organisatie voor 2021 een streep door het evenement heeft gezet.

'We wilden niets liever dan dat de 20 van Alphen in 2021 gewoon doorgang kon vinden', legt Ronald Verkade, voorzitter van de organisatie uit. 'We hebben ook lange tijd ons best gedaan om een anderhalve meter-editie te kunnen organiseren. Het was dan ook een lastige beslissing.'

Het is voor het eerst sinds 1953 dat de 20 van Alphen niet door kan gaan. Begin dit jaar kon de hardloopwedstrijd, traditioneel de start van het Nederlandse hardloopseizoen, nog net doorgaan. Een dag na de editie van 2020 werd de eerste coronabesmetting in Alphen aan den Rijn geconstateerd en kort daarna werden alle grote evenementen verboden.

Verantwoordelijkheid nemen

De organisatie heeft lang geprobeerd om ook in 2021 de wedstrijd te kunnen organiseren. 'We zijn van mening dat bewegen ontzettend belangrijk is. Vooral nu, een fase waarin veel mensen noodgedwongen thuiswerken en de mogelijkheid tot sporten beperkter is', legt Verkade uit. 'Echter, we krijgen het niet rond. Op zo’n moment moet je dan ook je verantwoordelijkheid nemen en het evenement pas weer laten plaatsvinden als het ook echt kan, zonder concessies aan veiligheid, sfeer en het programma.'

De organisatie gaat zich nu richten op 2022. Het hardloopseizoen zal dan op 13 maart beginnen. 'We richten ons nu op toekomst', besluit Verkade. 'We zullen de onverwachte extra tijd gebruiken om het evenement zelf door te ontwikkelen.'

