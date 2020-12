Rotterdamsebaan in februari eindelijk open

De Rotterdamsebaan gaat na veel vertraging in februari eindelijk open. De feestelijke opening staat gepland op 4 en 5 februari. Dat maakte wethouder Anne Mulder donderdagochtend bekend. De nieuwe entree van Den Haag zou eigenlijk in juli van dit jaar al open gaan, maar dat werd uitgesteld naar half december. Ook dat ging niet door, maar nu lijkt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel: begin februari moet de weg, die het centrum van Den Haag verbindt met de snelwegen daar omheen, open.

De vertraging is een doorn in het oog van Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad. Raadslid Jelle Meinesz vroeg de wethouder naar de stand van zaken en om opheldering over de vraag waarom de vertraging zo is opgelopen.

Dat het aanpassen van een aantal installaties maanden moet duren, vond Meinesz 'een vreemd verhaal'. Volgens hem is corona daarvoor geen excuus, aangezien men anno 2020 veel vanuit huis kan doen. Maar dat verhaal ging volgens de wethouder niet op. 'Als er een probleem is, moet je dat fysiek oplossen', zei wethouder Mulder.

'Niet zomaar een meterkastje'

Volgens Mulder gaat het om een 'enorm ingewikkeld project'. 'Het is niet zo maar een meterkastje', reageerde de wethouder op de vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Het zijn meer dan vijftig systemen in meer dan 200 kasten.' Meinesz en de wethouder hadden er beide wel oren naar om samen met de gemeenteraad zelf een kijkje te gaan nemen naar de complexiteit van het project, om zo een en ander opgehelderd te krijgen.

De vergunning om open te gaan wordt eind volgende week aangevraagd, liet de wethouder verder weten. 'Dan moet alles het doen. Er is dan nog een doorlooptijd van vier tot zes weken. Dat is nodig om alles te beoordelen. Als dat oordeel positief is, is de feestelijke opening voorzien op 4 en 5 februari. Op mijn bureau liggen inmiddels de plannen voor die feestelijke opening.'

Financiële consequenties

De vertraging heeft ook financiële gevolgen. Omdat personeel langer moet blijven werken, en de bouwplaats ook langer in gebruik blijft, lopen de kosten met één miljoen euro op. Dat bedrag komt helemaal voor rekening van de bouwer. Voor de gemeente is er een tegenvaller van ruim een ton, omdat er ook ambtenaren langer aan het project moeten blijven werken. Dit bedrag blijft wel binnen de begroting van het project.

LEES OOK: Testen Victory Boogie Woogietunnel is begonnen: 'Een heel mooie entree voor Den Haag'