Strengere regels voor kamerverhuur en vakantieverhuur in Den Haag

De gemeente Den Haag komt met strengere regels voor kamerbewoning en het verhuren van een huis als vakantiewoning. 'In deze tijd van woningnood moeten we zoveel mogelijk woningen beschikbaar houden, zodat Hagenaars betaalbaar en fatsoenlijk kunnen wonen', zegt wethouder Martijn Balster.

Elk jaar groeit de stad met 5.000 inwoners, aldus de gemeente. Dat betekent dat Den Haag over twintig jaar 620.000 inwoners telt. Om genoeg woningen te hebben, wordt de gemeente strenger op het verhuren van kamers en het verhuren van een huis via bijvoorbeeld Airbnb. Het nieuwe beleid gaat in april volgend jaar in.

'Elke woning in de stad is?broodnodig.?Woningen zijn?een?verdienmodel?geworden?en 'verkameren'?is?tot kunst verheven', aldus wethouder Balster. 'In het belang van de leefbaarheid en betaalbaarheid zijn stevige spelregels nodig.?Dat helpt ons in de handhaving van illegale woningonttrekking. Met deze maatregelen kunnen wij dit hopelijk zo snel mogelijk een halt toeroepen.'

Strengere regels

Dit jaar werden er al tijdelijk geen nieuwe vergunningen voor kamerverhuur afgegeven door de gemeente. Dat verbod wordt permanent in wijken met een WOZ-waarde tot 198.500 euro. Het verbod geldt ook voor wijken waar al meer dan vijf procent kamerverhuur is.

Waar het verhuren van kamers wel is toegestaan, wordt een vergunning verplicht vanaf drie personen. In het huidige beleid is dat nog vier personen. Voor huizen met kamers voor negen personen worden geen nieuwe vergunningen meer gegeven. Ook worden de eisen voor de kwaliteit van een kamer strenger. Zo moeten kamers voortaan minimaal 18 vierkante meter zijn en worden er geluidseisen gesteld bij kamerbewoning vanaf vijf personen.

Toerisme

Begin dit jaar bepaalde de Raad van State dat het verhuren van een woning aan toeristen zonder onttrekkingsvergunning verboden is. Dat betekent dat vakantieverhuur in Den Haag zonder vergunning niet mag tot er nieuw beleid is, schrijft de gemeente. In Den Haag is vakantieverhuur alleen mogelijk wanneer het niet leidt tot permanente verhuur waardoor de woning niet meer beschikbaar is voor de gewone woningmarkt.

Dankzij de nieuwe Wet toeristische verhuur van woonruimte mogen inwoners van Den Haag hun huis gewoon verhuren als ze zelf op vakantie zijn. Daarvoor kunnen ze dan een vergunning aanvragen. Met die vergunning mag een woning maximaal dertig nachten per jaar worden verhuurd, verspreid over vijf verhuringen. De vergunning heeft een termijn van drie jaar. Tijdelijk verblijf (short stay) in woningen blijft wel verboden. De gemeente gaat strenger handhaven op misstanden bij het verhuren.

