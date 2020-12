Bekijk het schilderij 'Apelles schildert Campaspe' tot in detail met de gigapixel-app

De app is echter meer dan alleen maar een technisch kunstje, waarmee het Mauritshuis de wereldwijde primeur heeft. Het vertelt ook de verhalen achter de schilderijen. Een voorbeeld daarvan is het schilderij Apelles schildert Campaspe van Willem van Haecht.

Bekijk hier hoe gedetailleerd het schilderij is te bekijken in de app:

Van Haecht's Apelles schildert Campaspe (ca. 1630) is eigenlijk een zogenoemde kunstkamer. Een gefantaseerde collectie kunstwerken van bekende Vlaamse, Duitse en Italiaanse meesters uit de klassieke oudheid. De schilder brengt ze allemaal samen in een museum en creëert zo zijn droomverzameling. De ronde zaal met de koepel op de achtergrond is gebaseerd op het woonhuis van Rubens in Antwerpen, dat op zijn beurt weer is geïnspireerd op het Pantheon in Rome.

Uitsnede van Apelles schildert Campaspe | Beeld: Second Canvas and MadPixel ROB

Dat Rubens zelf terugkeert in het schilderij zal geen verrassing zijn. Prominent in beeld gebracht is zijn grote werk de Amazonenslag, dat tegenwoordig te zien is in de Alte Pinakothek in München. Het werk duikt ook op in andere kunstkamers van Van Haecht.

Uitsnede met daarop Rubens's Amazonenslag | Beeld: Second Canvas and MadPixel ROB

Een ander mooi voorbeeld van bekende schilderijen, die opduiken in het doek, is De geldwisselaar en zijn vrouw van Quinten Massys. Het schilderij is tegenwoordig te zien in het Louvre in Parijs. Van Haecht had grote bewondering voor zijn collega.

Uitsnede met daarop het schilderij De geldwisselaar en zijn vrouw | Beeld: Second Canvas and MadPixel ROB

Alsof al die kunst nog niet genoeg is, voegt Van Haecht ook nog meerdere verhalen uit de klassieke oudheid toe. Het is een klein detail, maar een van de vriendinnen van Campaspe houdt een prent vast. Het is Het oordeel van Paris, dat ook wel gezien wordt als het begin van de Trojaanse oorlog. Paris moet zeggen wie de mooiste vrouw is en kiest natuurlijk voor Aphrodite, de god van de liefde. Het is een voorbode voor de rest van het verhaal.

Uitsnede met daarop Het oordeel van Paris | Beeld: Second Canvas and MadPixel ROB

In het doek gaat de grootste aandacht uit naar een ander verhaal uit de klassieke oudheid. Op de voorgrond portretteert Apelles, de hofschilder van Alexander de Grote, Campaspe. Zij is de minnares van de Griekse legeraanvoerder.

Let daarbij even op de paralellen die te zien zijn op de prent van Het oordeel van Paris en de manier waarop Van Haecht het verhaal van Alexander de Grote in beeld brengt. Beide schilderen een mooie vrouw, maar let vooral ook op de elegante houding van zowel Paris en Apelles.

Apelles heeft dezelfde elegante houding als Paris | Beeld: Second Canvas and MadPixel ROB

Apelles en Campaspe gaan tijdens het schilderen zo in elkaar op dat ze smoorverliefd raken op elkaar. Alexander de Grote is natuurlijk ook niet op zijn achterhoofd gevallen en ziet de twee tortelduifjes samen gelukkig zijn. Zelf is hij vooral onder de indruk van het portret dat Apelles van Campaspe heeft gemaakt. Hij kiest voor het schilderij en schenkt zijn minnares aan zijn hofschilder. Van Heacht plaatst daarmee de kunst boven de natuur. Het is niet voor niets een kunstkamer ten slotte.

Alexander de Grote kiest voor het schilderij | Beeld: Second Canvas and MadPixel ROB

Met dank aan het Mauritshuis, waar Apelles van Campaspe is te zien, Second Canvas and MadPixel ROB voor de beelden en Sandra Verdel en Geert-Jan Borgstein voor tekst en uitleg.