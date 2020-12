Eerste Nederlandse 'megalab' geopend in Rijswijk; capaciteit tot 55.000 coronatests per dag

Met een enorme hamer ramde waarnemend burgemeester Bas Verkerk van Rijswijk een model van het coronavirus aan diggelen. En met die symbolische vernietiging van het virus was het laboratorium officieel geopend. Het is gevestigd in het voormalige Shellgebouw in het Rijswijkse Plaspoelpolder. Eurofins heeft daar ruim tweeduizend vierkante meter gehuurd. In negen weken tijd werd daar een laboratorium ingericht.

'Eigenlijk wilden we het lab inrichten in onze andere vestiging in Rijswijk, maar het bleek dat we zoveel mensen nodig hadden dat we de coronaregels niet konden handhaven. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere plek', zegt directeur klinische diagnostiek Benelux, Jacob Olie. Het feit dat er een andere plek gezocht moest worden, is ook meteen de reden dat er in Rijswijk nu nog geen coronatests worden geanalyseerd. 'We denken maandag echt te kunnen beginnen', zegt Olie.

Bijna volledig geautomatiseerd systeem

Het systeem voor de analyse is nagenoeg volledig geautomatiseerd. De buisjes met de 'swaps' die bij de GGD worden afgenomen, komen in grote afgesloten bakken binnen, vervolgens worden ze door een robot in een soort traytjes gezet. Die metalen traytjes gaan vervolgens het hele proces is.

Deze machine kan vijfduizend tests per dag verwerken. Er zijn er nu drie, er komen er nog negen bij | Foto: Frank van Deutekom

'We hebben dit systeem gekocht van een Chinees bedrijf', zegt Eduard Ras van Eurofins. 'We konden het een beetje aanpassen zodat het voor ons goed werkte.' Ras komt uit Zuid-Afrika en zit in een hotel tegenover het oude Shellgebouw. 'Het laatste wat we zien als we 's avonds gaan slapen is ons lab, en als we 's ochtends wakker worden en de gordijnen open doen, is het ook meteen het eerste wat we zien.'

Nu nog naar Duitsland

De testen die bij de GGD's worden afgenomen en die door Eurofins worden beoordeeld en geanalyseerd, gaan nu nog naar Duitsland. Daar heeft het bedrijf ook een groot laboratorium. Het was de bedoeling dat rond deze tijd in Rijswijk alle Nederlandse tests zouden worden verwerkt, maar dat is dus niet gelukt. Op dit moment worden tests die al zijn verwerkt, hier nogmaals door de machines gehaald om te kijken of de uitkomsten gelijk zijn. Zo kan worden bekeken of alles naar behoren functioneert.

Eurofins is ingehuurd door de overheid omdat de bestaande laboratoria in Nederland deze zomer de enorme aantallen coronatests niet meer aankonden. Wie een test wilde laten doen, moest lang wachten. Met de komst van Eurofins en enkele andere commerciële labs was die wachttijd voorbij. En Eurofins krijgt zoveel tests te verwerken dat het lucratief wordt om in Rijswijk zelf een megalab te openen. 'We verwerken hier straks minimaal 35.000 tests per dag, maar kunnen nog opschalen als dat nodig is', zegt directeur Olie.

Laboratiumspullen bij Eurofins in Rijswijk | Foto: Frank van Deutekom

Megalab in Rijswijk blijft

Het bedrijf heeft op dit moment een 'relatief kort huurcontract' voor de ruimte op de derde verdieping van het voormalige Shellgebouw. 'Maar we willen echt toe naar een huurcontract voor een langere periode', zegt de directeur. Het laboratorium in Rijswijk is nu volledig ingericht op het analyseren van afgenomen coronatests, maar kan worden omgebouwd om ook andere analyses uit te voeren. 'En we hebben hier straks een enorme capaciteit. Dus als het hier beter gaat en er minder Nederlandse coronatests verwerkt hoeven te worden, kunnen we ook gaan werken voor andere landen.'

Waarnemend burgemeester Bas Verkerk is trots op het lab in 'zijn' Rijswijk. 'Er is veel werkgelegenheid bijgekomen. Honderdvijftig banen erbij in deze moeilijk tijd', zegt hij glunderend achter zijn mondmasker. En het geeft volgens hem aan dat Rijswijk en Plaspoelpolder bruist van de activiteiten.