Huiseigenaren Schipluiden vrezen beschadigingen door ongeslaagde kadewerkzaamheden

De kades langs de Gaag hebben onderhoud nodig en worden daarom volledig vervangen. Om dit te kunnen doen, worden stalen damwanden met een enorme kracht de grond in geduwd. 'Waar de damwanden minimaal 12 meter de grond in moeten, komen ze nu niet verder dan 6 meter en dat is echt veel te weinig', zegt projectleider Saskia van Broekhoven van het Hoogheemraadschap Delfland. Maar wat zit er dan in de grond?

Het Hoogheemraadschap heeft samen met de aannemer gekeken of de damwanden een stukje verplaatst kunnen worden richting het water, maar ook dat mocht niet helpen. 'Waarschijnlijk stuiten we op restanten van een oerbos dat hier vroeger groeide op het veen in Schipluiden. Op andere plekken vinden we weer steen, misschien een oude kademuur', aldus Van Broekhoven. De werkzaamheden liggen nu voorlopig stil om te kijken wat de beste oplossing is om verder te gaan.

Kans op verzakkingen

'We hebben van tevoren uitgebreid onderzoek gedaan. Zowel historisch onderzoek, als metingen. Toch hadden we dit totaal niet verwacht', zegt Van Broekhoven. De huizen langs het kanaal staan op sommige plekken nog geen twee meter van de kade vandaan. Daarnaast is het merendeel van de huizen niet onderheid met palen en is er dus kans op verzakkingen.

'Mijn huis is 124 jaar oud en ik hoop eigenlijk dat het nog zo'n 124 jaar mee gaat. Ik maak me wel een beetje zorgen ja!', zegt een bewoner die pal naast de net in de grond geslagen damwanden woont.

Vrees voor schade

Mensen die rondom het kanaal wonen, vrezen voor schade aan hun huizen. 'Dat drukken van die damwanden is al slecht voor onze huizen, alles trilde en het grondwater verandert door de damwanden. Ik vrees voor verzakkingen', zegt een verontruste bewoonster. Een ander bewoonster vult aan: 'ze monitoren van het Hoogheemraadschap wel alles goed, de meeste huizen hebben meters gekregen, maar dat is alleen meten. Schade voorkomen doe je er niet mee'.

Het Hoogheemraadschap vind het uiterst vervelend dat de werkzaamheden niet gaan zoals het zou moeten en dus zijn stilgelegd. 'Onze topprioriteit is om schade aan de huizen te voorkomen. Dat houden we overal in het oog bij het bedenken van een oplossing nu we niet verder kunnen gaan met de damwanden', zegt Van Broekhoven.

