Ambitieuze Haagse raadsleden bestormen Tweede Kamer

De Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 kunnen de Haagse gemeenteraad flink opschudden. Acht zittende raadsleden, van wie vijf fractievoorzitters staan op landelijke kieslijsten. Alhoewel niet iedereen van hen op een verkiesbare plek staat, maken vier Haagse fractievoorzitters een (behoorlijke) kans om naar de Kamer te gaan. En dan zijn de kieslijsten van de PVV en Nida nog niet eens rond.

We maakten een lijstje van Haagse raadsleden (en een fractievertegenwoordiger) die in 2018 in de gemeenteraad zijn gekomen en nu kandidaat zijn voor de Tweede Kamer. Vier belichten we extra met vier vragen die per mail gesteld en beantwoord zijn.

Richard de Mos (Code Oranje, lijsttrekker)

Richard de Mos | Foto: Omroep West

Haagser kan je het niet krijgen: Richard de Mos. Hij is partijleider en fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij kent het klappen van de zweep op het Binnenhof al, want hij zat eerder voor de PVV in de Kamer.

Met zijn eigen partij Groep de Mos werd hij in 2018 de grootste van Den Haag. Hij trad toe tot het college, maar belandde in 2019 weer in de oppositie toen duidelijk werd dat hij en twee partijgenoten verdachte zijn in een corruptieonderzoek. Sindsdien probeert hij het Openbaar Ministerie ervan te overtuigen dat hij onschuldig is. De Mos wil met Code Oranje (en zijn advocaat Peter Plasman) het Binnenhof onveilig gaan maken.

Wat bezielt je om naar het Binnenhof te willen?

'Ik ben een volksvertegenwoordiger pur sang. Dat is luisteren naar de mensen en politieke instrumenten inzetten om aan hun wensen en noden te voldoen. Die oplossingsgerichte ombudspolitiek wil ik ook naar de Kamer brengen.'

Wat hebt u Hagenaren, Hagenezen, Scheveningers en Loosduiners te bieden? Oftewel: waarom zouden ze op 17 maart op u moeten stemmen?

'Code Oranje wil juist de lokale politiek versterken, bijvoorbeeld door het gelijktrekken van financiële rijkssteun tussen landelijke partijen en lokale partijen. Lokale partijen, die hun stad of dorp vaak veel beter kennen, moeten zelf hun geld ophalen, bijvoorbeeld bij de lokale bakker, slager of bij een zalencentrum. Als dat gebeurt, dan trekken de landelijke subsidieslurpers de cliëntelismekaart. Dat moet veranderen. Überhaupt moet de regio veel belangrijker worden: meer inspraak voor burgers en meer geld.'

Hoe moet het verder met de Haagse gemeenteraad als na de Tweede Kamerverkiezingen (best veel) lokale kennis en ervaring is vertrokken?

'Goed nieuws! Ik blijf als ik op 17 maart 2021 namens Code Oranje Kamerlid ben geworden, raadslid bij Hart voor Den Haag. Ik heb mijn achterban een spetterende Zetonsop23-campagne beloofd. Mijn groen-gele hart ligt in Den Haag en voor die Haagse belangen wil ik ook in de Kamer knokken. Mijn kennis en ervaring zal dus niet vertrekken, integendeel; die zal alleen maar versterkt worden.'

Kiest u maar: de Hofvijver of de Noordzee?

'Nou moet het door mij zeer gewaardeerde journaille van Omroep West generlei malle vragen gaan stellen. De stad zit in mijn hart: van Schilderswijk tot Scheveningen, van Mariahoeve tot Loosduinen. Den Haag is met 11 kilometer strand dé stad aan de Noordzee. Het is heerlijk om hier langs te lopen om te ontspannen en je hoofd leeg te maken. Maar natuurlijk houd ik net zoveel van die prachtige binnenstad, met het Lange Voorhout, de Vijverberg en de Hofvijver. Conny Stuart bezong onze stad in 'Wat voor weer zou het zijn in Den Haag' op een voor mij perfecte wijze. Ik ga hier nooit meer weg.'

Pieter Grinwis (ChristenUnie, plek 5)

Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Christine Teunissen (Partij voor de Dieren). | Foto: Richard Mulder

Een financieel specialist die snel kan denken en scherp kan debatteren. Zo wordt Pieter Grinwis gezien. Hij is fractievoorzitter van de gedeelde fractie ChristenUnie en SGP. Ook was hij lijsttrekker in 2014 en 2018. Grinwis is geen onbekende op het Binnenhof. Hij werkt daar al jaren als fractiemedewerker, was nauw betrokken bij het coalitieakkoord dat zijn partij met de andere regeringspartijen sloot, en is de architect van een nieuw belastingstelsel dat de ChristenUnie wil invoeren.

Wat bezielt je om naar het Binnenhof te willen?

'Ik hou van ons land en ik hou van het politieke werk. Zeventien jaar geleden kwam ik - voor mijzelf onverwacht - op 't Binnenhof terecht voor mijn eerste baan, als beleidsmedewerker bij de ChristenUnie-fractie. En ook al heb ik tussendoor allerlei andere dingen gedaan, het Binnenhof bleef trekken. Ik weet hoe het er aan toe kan gaan, maar ik hoop en verwacht daar als inhoudelijk gedreven en creatieve politicus Nederland en Den Haag een stukje rechtvaardiger te maken.'

Wat hebt u Hagenaren, Hagenezen, Scheveningers en Loosduiners te bieden? Oftewel: waarom zouden ze op 17 maart op u moeten stemmen?

'Ik ben geweldig dankbaar dat ik raadslid van en voor Den Haag ben (geweest). Als ik de overstap van het echte naar het andere Den Haag mag maken van de kiezer, zal ik mij niet minder voor de Hagenaars, Hagenezen, Scheveningers en Loosduiners inzetten dan nu, maar wel meer voor de rest van ons mooie land. Bovendien, veel Haagse problemen kunnen niet zonder landelijke oplossing. Ik zal me juist landelijk hard maken voor ruimte voor Scheveningse vissers en voor het vooruit helpen van wijken die met achterstanden kampen, zoals Moerwijk en Morgenstond.'

Hoe moet het verder met de Haagse gemeenteraad als na de Tweede Kamerverkiezingen (best veel) lokale kennis en ervaring is vertrokken?

'Continuïteit in de politiek, ook lokaal, is inderdaad best een probleem. Voor een sterke raad zijn eigenzinnige karakters met kennis van zaken nodig die niet bang zijn het college het vuur aan de schenen te leggen. In mijn geval staat er een heel goede en degelijke opvolger klaar in de persoon van Judith Klokkenburg, nummer 2 op onze lijst en al jarenlang dé drijvende kracht op de achtergrond van de lokale ChristenUnie/SGP.'

Kiest u maar: de Hofvijver of de Noordzee?

'De Noordzee natuurlijk. Een rondje om de Hofvijver is leuk voor een frisse neus tijdens een schorsing, bij de zee waai je pas echt uit, kom je pas echt op adem, doe je pas echt nieuwe ideeën op. Toegegeven: het uitzicht is bij beide prachtig.'

Hanneke van der Werf (D66, plek 9)

Hanneke van der Werf | Foto: Omroep West

D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf zette haar tanden de afgelopen jaren onder andere in het aanpakken van criminele ondermijning in Den Haag. En met succes. Ondernemers in de Weimarstraat moeten sinds kort een vergunning aanvragen om hun zaak te exploiteren.

Ze is de hoogste nieuwe binnenkomer op de D66-kieslijst. Van der Werf werd door de landelijke partijtop op een torenhoge derde plek gezet op de concept-kieslijst. Maar na een online stemming zetten de leden haar een paar plekken lager. Jammer, maar ze is en blijft de hoogste nieuwkomer op de lijst.

Wat bezielt je om naar het Binnenhof te willen?

'Ik heb de afgelopen jaren als raadslid en fractievoorzitter hard gewerkt aan een veiliger stad. Daarnaast is de politiek voor mij een ambacht, waar ik veel plezier aan beleef. Dat zou ik graag voor heel Nederland willen doen, met dezelfde gedrevenheid als ik in de gemeenteraad heb gedaan.'

Wat hebt u Hagenaren, Hagenezen, Scheveningers en Loosduiners te bieden? Oftewel: waarom zouden ze op 17 maart op u moeten stemmen?

'Ik wil in de Tweede Kamer in elk geval verder met het thema veiligheid. In Den Haag heb ik me onder andere hard gemaakt voor de strijd tegen criminele ondermijning. Dat wil ik in het andere Den Haag ook gaan doen.'

Hoe moet het verder met de Haagse gemeenteraad als na de Tweede Kamerverkiezingen (best veel) lokale kennis en ervaring is vertrokken?

'Volgens mij is het goed voor de raad en voor de stad als zij wat ambassadeurs hebben zitten op het Binnenhof. De grootstedelijke problematiek die speelt in Den Haag krijgt zo meer landelijke bekendheid en betekenis. Wat mij persoonlijk betreft: na acht jaar zou ik sowieso zijn gestopt met de raad, dat worden er nu dan zeven. De raad zal ongetwijfeld ook in de toekomst een kweekvijver van talent blijven.'

Kiest u maar: de Hofvijver of de Noordzee?

'De Hofvijver. Ik heb de afgelopen twaalf jaar, op een uitzondering na, altijd met veel plezier in het centrum gewoond en van de rijke historie van onze binnenstad genoten. Ik neem in de zomer graag een duik in de zee, maar als ik mag kiezen bind ik liever in de winter de schaatsen onder. Hopelijk kan dat komende maanden weer eens, wie weet op de Hofvijver!'

Mikal Tseggai (PvdA, plek 18)

Mikal Tseggai (PvdA) wordt be√ędigd als nieuw raadslid. | Foto: Richard Mulder

Mikal Tseggai is 25 lentes jong en daarmee het jongste raadslid van Den Haag. Maar dat weerhoudt haar er niet van om het hoogst haalbare na te streven. De student Economische Bestuurskunde stapte naar voren toen fractievoorzitter Martijn Balster in 2019 als wethouder overstapte naar het college. Tseggai werd fractievoorzitter van de PvdA. En ondanks haar jeugdige leeftijd heeft ze al een boek op haar naam staan dat gaat over Eritrea, het land waar haar roots liggen. Als de PvdA het goed gaat doen deze verkiezingen, kan ze haar raadszetel omruilen voor een Kamerzetel. Maar eerst moet de PvdA de concept-kieslijst nog vaststellen. Dat gebeurt in januari.

Wat bezielt je om naar het Binnenhof te willen?

'Het is een grote stap waar ik goed over heb nagedacht. Maar: ik blijf gewoon in Den Haag, het betekent alleen een nieuwe plek. Het Binnenhof is de plek waar grote keuzes worden gemaakt die enorm veel impact hebben op de levens van mensen. Ik geloof dat ik daar van waarde kan zijn om te strijden voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland.'

Wat hebt u Hagenaren, Hagenezen, Scheveningers en Loosduiners te bieden? Oftewel: waarom zouden ze op 17 maart op u moeten stemmen?

'Vooropgesteld zal ik er zijn voor alle mensen in Den Haag, los van hun postcode. Thema's waar ik mij als gemeenteraadslid bijvoorbeeld voor inzet zijn de verbetering van het onderwijs en betaalbaar kunnen wonen in de stad. De coronacrisis laat aan alle kanten zien wat de mensen in onze stad vaak al langer voelen: er is te veel verdeeldheid in ons land. In Tweede Kamer ga ik voor eerlijke kansen strijden en tegen de verdeeldheid in de samenleving.'

Hoe moet het verder met de Haagse gemeenteraad als na de Tweede Kamerverkiezingen (best veel) lokale kennis en ervaring is vertrokken?

'Ik denk dat er heel veel kennis blijft hoor, dus geen zorgen. Het is enorm belangrijk dat ook leden van de Tweede Kamer het contact met hun stad goed onderhouden. Gesprekken die ik voer met mensen uit bijvoorbeeld de Schilderswijk, Escamp of Transvaal zal ik meenemen naar de Tweede Kamer. Vaak zijn individuele situaties van mensen onderdeel van een groter probleem. Als volksvertegenwoordiger blijven die gesprekken daarom enorm waardevol, ook voor de landelijke politiek.'

Kiest u maar: de Hofvijver of de Noordzee?

'Deze laat ik - gezien mijn watervrees - even aan me voorbij gaan, haha. Ik kies eerder voor de Haagse Markt. Dat is voor mij de plek waar alles wat onze samenleving mooi maakt, samenkomt: jong en oud, Statenkwartier en Transvaal - mensen uit alle windstreken van onze stad. Het zijn dit soort plekken die Den Haag mijn thuis maken.'

Andere kandidaten uit de Haagse raad:

Christine Teunissen (Partij voor de Dieren, plek 2)

'Rising star' van de PvdD is Eerste Kamerlid Christine Teunissen. Ze kwam in 2014 in de Haagse gemeenteraad, was in 2018 lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar verliet een paar maanden later het Haagse stadhuis alweer om de toen zieke Marianne Thieme in de Kamer te vervangen. Dit weekend moeten de partijleden van de PvdD de kieslijst nog definitief vaststellen.

Hanne Drost (SP, plek 12)

Hanne Drost zat maar kort in de Haagse gemeenteraad. Ze was in 2018 lijsttrekker in Den Haag, maar stopte in de zomer van 2019 alweer omdat ze het moeilijk vond om haar werk als fractiemedewerker op het Binnenhof te combineren met haar raadswerk. Dit weekend stelt de SP de kieslijst definitief vast.

Robert Barker (Partij voor de Dieren, plek 19)

Om in dierentermen te blijven: Robert Barker is een bijtertje. De Haagse fractievoorzitter van de PvdD laat zich niet zo makkelijk opzij schuiven in raadsvergaderingen. Hij gaat desnoods vol vuur het gevecht aan met de voorzitter van de vergadering als die hem - terecht of onterecht - de mond wil snoeren.

Leonie Gerritsen (Partij voor de Dieren, plek 23)

Leonie Gerritsen noemt zichzelf activiste en is fractievertegenwoordiger van de PvdD in Den Haag. Dat betekent dat zij niet als raadslid is gekozen, maar door de partij is aangesteld om de fractie te vertegenwoordigen in commissievergaderingen.

Serpil Ates (GroenLinks, plek 24)

Een andere activiste uit de Haagse raad is Serpil Ates. De dochter van Koerdische vluchtelingen zet zich in 'voor een wereld waarin gelijkheid en rechtvaardigheid zegevieren', zegt ze zelf. Ates is teleurgesteld over haar 24ste plek, liet ze in een brief die ze plaatste op de sociale media weten. Ze was graag hoger op de kieslijst gekomen.

Fonda Sahla (D66, plek 27)

D66-raadslid Fonda Sahla won in 2020 de Els Borst Inspiratieprijs. Dat is een prijs die D66 geeft aan vrouwen die de partij ziet als lokale rolmodellen. Zo wordt Sahla geroemd vanwege haar inzet voor gelijke kansen voor kinderen. Minister en voormalig wethouder van Den Haag Ingrid van Engelshoven stond aan de wieg van de politieke carrière van Sahla.