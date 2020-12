Speciale editie Gouda bij Kaarslicht vrijdagavond op TV West

Gouda bij Kaarslicht viert dit jaar de 65ste editie op een bijzondere wijze, namelijk met een speciale film op TV West. In de kerstfilm heeft kinderburgemeester Ruben Mourik een hoofdrol. Samen met burgemeester Pieter Verhoeve verzint hij een geniaal plan, zodat ook dit jaar het licht verspreid wordt in de stad en iedereen samen Gouda bij Kaarslicht kan vieren.

In 1955 was de allereerste editie van Gouda bij Kaarslicht. Dat maakt dit evenement een van de oudste lichtfeesten van Nederland. Het is niet verwonderlijk dat er jaarlijks zo'n 20.000 mensen uit binnen- en buitenland naar Gouda komen. Elk jaar wordt er door de gemeente Kongsberg in Noorwegen een reusachtige kerstboom geschonken. De boom zal ook dit jaar geplaatst worden op de Markt, maar de lichtjes zullen niet ontstoken worden voor publiek.

'Het was een enorme domper om aan te horen dat het niet door kon gaan', vertelt organisator Niek van der Sprong. 'Gelukkig hebben we snel de knop om kunnen zetten met dit alternatief.' Dit jaar zou de 65ste editie zijn. 'We hadden fantastische plannen', zegt Van der Sprong over het evenement, dat in al die jaren uitgegroeid is tot een stadsbreed evenement.

Kaarsen voor het raam

'We hebben dit jaar in korte tijd een speelfilm gemaakt over een plan van de kinderburgemeester en de burgemeester om heel Gouda alsnog mee te laten genieten en het saamhorigheidsgevoel te laten beleven', blikt hij vooruit op de uitzending vrijdagavond op TV West.

'De burgemeester en kinderburgemeester gaan daarbij op de fiets kaarsen rondbrengen die mensen dan voor het raam zetten, om daarna de tv aan te zetten en te kijken naar Gouda bij Kaarslicht', zegt Van der Sprong.

Komend jaar

Het is nog onduidelijk hoe de 66ste editie er in 2021 uit gaat zien. 'Iedereen vraagt zich af: zijn zulke massale bijeenkomsten dan weer mogelijk?' In januari beginnen de voorbereidingen voor de editie van volgend jaar. 'We kijken toch ook naar meerdere kleinschalige locaties. We gaan het zien, maar we gaan eerst vrijdagavond genieten van deze editie.'

Kijk vrijdag 11 december om 19.00 uur naar de film van Gouda bij Kaarslicht op TV West. De herhaling is op Tweede Kerstdag vanaf 17:00 uur, om het uur afgewisseld met Lichtjesavond Delft.