Leren vliegen met drones, silent disco en kookcursus moeten jongeren door deze saaie december helpen

Een silent disco in de Uithof, E-sports, leren vliegen met drones, racen met drones, een kookcursus in Villa Ockenburgh. 'Kort en wel: een bomvol programma', aldus Peter Boelhouwer van DB Evenementen. Zijn bureau organiseert tal van activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 21 in het Haagse stadsdeel Loosduinen, zodat die zich eind december niet hoeven te vervelen.

Want de coronacrisis treft jongeren hard. Straks geen school, geen vuurwerk, geen feesten. De gemeente Den Haag maakt zich daar zorgen over. Het kan leiden tot een 'sociaal isolement' en tot 'mogelijke onrust in de wijken' schreef burgemeester Jan van Zanen al eerder aan de gemeenteraad.

Daarom worden nu overal in Den Haag activiteiten georganiseerd. 'Het is een heel ingewikkelde maand. Heel anders dan anders vanwege corona. En heel veel jongeren hebben het de afgelopen tijd al heel erg zwaar gehad. Maar we gaan proberen er op deze manier toch een mooie decembermaand van te maken', aldus wethouder Martijn Balster (PvdA).

Noodzaak

Boelhouwer merkt de noodzaak daartoe bij zijn eigen kinderen. 'Die zitten ook in de doelgroep. Die zitten ook veel thuis. Als dan straks de vakantie gaat beginnen, willen ze lekker naar buiten. En nu worden op verschillende plekken in Loosduinen en de rest van de stad onwijs gave dingen ontwikkeld en daar kunnen ze lekker naartoe.'

De gemeente daagde welzijnsorganisaties en de evenementenbranche uit om met voorstellen te komen, vertelt de wethouder. Straks zijn er dus in heel Den Haag dingen te doen. 'Rekening houdend met de coronamaatregelen die we natuurlijk in acht hebben te nemen.' En dat benadrukt ook Boelhouwer. 'Het is allemaal corona-proof. Daar hebben we heel goed naar gekeken.'

Prettige maand

Naast die activiteiten worden ook extra jongerenwerkers ingezet om te kijken hoe het gaat op straat. Dat moet ertoe leiden dat jongeren ondanks de crisis toch een prettige maand kunnen hebben. Maar dus ook om – in de woorden van Balster – 'ingewikkelde situaties' te voorkomen. Onrust onder jongeren, met alle gevolgen van dien. 'Uiteraard houden we dat heel goed in de gaten. Maar we proberen natuurlijk het liefst ellendige situaties te voorkomen.'

Boelhouwer is ook betrokken bij activiteiten in andere delen van de stad. Hij heeft goede hoop dat het niet uit de hand loopt. 'Als ik zie hoe die gasten daar met elkaar Duindorp weer helemaal aan het versieren zijn. En welke mooie projecten op Scheveningen worden bedacht. Natuurlijk: jongeren die echt kwaad willen, doen het toch wel. Maar ik hoop zo dat we met elkaar ons gezonde verstand gebruiken en met elkaar gaan genieten van elkaar en de familie – ook al is het in beperkte vorm – en de dingen die wél kunnen.'

