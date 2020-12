Coronaregels negeren tijdens kerst? 'Prima, maar dan mag je wel naar het ziekenhuis in Groningen'

Het aantal besmettingen loopt de laatste dagen weer flink op. Met 8793 positieve tests donderdag, is het aantal weer op het niveau van half oktober. In de regio gaat het om meer dan 1100 besmettingen. 'We houden ons hart vast', zegt Schalij over de situatie in de ziekenhuizen. Daar liggen nu landelijk 1648 coronapatiënten, waarvan 469 op de intensive cares.

Dat aantal kan de komende tijd flink oplopen, vreest de voorzitter van ROAZ. 'Half oktober waren de cijfers ook zo hoog en toen zagen we begin november een stijging van de opnames.' Of dat nu weer het geval zal zijn, is niet met honderd procent zekerheid te zeggen. 'Maar de kans is wel heel groot', zei Schalij vrijdagochtend in het Radio West-programma West Wordt Wakker. 'Dat betekent dat we vlak voor oud en nieuw echt op onze maximale capaciteit zitten. Dat is geen goed nieuws.'

'Als men het niet erg vindt dat we geen bedden hebben, prima'

Schalij, die zelf cardioloog en bestuurslid is van het LUMC, is niet te spreken over het gedrag van mensen de afgelopen weken. 'Als ik de krant lees en zie dat mensen zeggen: de regering heeft niets te zeggen achter de voordeur, wij gaan met zijn twaalven kerst en oud en nieuw vieren, dan word ik heel erg boos', zegt hij verontwaardigd.

Martin Schalij | Foto: NOS

'Zeg het maar', verzucht de ROAZ-voorzitter. 'Als mensen het niet erg vinden dat we geen bedden meer hebben en mensen verplaatst moeten worden, het is allemaal prima. Maar laten we ons nou eens gedragen. Je doet het niet voor de premier of de minister, je doet het voor jezelf en je familie. Gebeurt dat niet, dan hebben we een groot probleem.'

'Zorgpersoneel is er klaar mee'

'Al ons personeel is er zo langzamerhand wel klaar mee', weet Schalij. 'Zij willen ook kerst en oud en nieuw vieren. Zij zien al aankomen dat dat straks in het water valt. Daarnaast maken we ons zorgen over oud en nieuw in Den Haag. We zullen ook extra capaciteit vrij moeten houden voor als er toch weer rellen komen.'

Zijn strengere maatregelen dan de oplossing volgens de voorzitter? 'Die helpen niet zolang men achter de voordeur denkt dat het daar niet geldt', zegt hij gedecideerd. 'Iedereen focust zich nu bijvoorbeeld op Black Friday en dat soort zaken, maar dat is heel betrekkelijk. Als mensen zich in de winkelstraten al niet aan de regels houden, doen ze dat thuis ook niet. Het grootste aantal besmettingen is nog steeds thuis.'

Oorlogsstand

'Ga het vooral lekker doen', zegt Schalij uiterst cynisch tegen mensen die de feestdagen toch in grote groepen willen vieren. 'Eén op de tien mensen die geen klachten heeft, is toch besmettelijk. Dus je loopt een groot risico. De zorgmedewerkers, die nu al weer drie maanden in een soort oorlogsstand staan, houden het niet vol.'

'We moeten het echt als samenleving doen', roept Schalij op. 'De zorgmedewerkers werken al maanden achter elkaar heel hard, die kunnen straks geen vakantiedagen opnemen. Een beetje solidariteit zou wel heel prettig zijn.'

LEES OOK: 'Wachttijden in ziekenhuizen voor simpele ingrepen langer dan een jaar'