Naaldwijker Kuivenhoven klaar voor debuut WK darts: 'Blij dat er publiek bij is'

Het Alexandra Palace in Londen is vanaf dinsdag, drie weken lang, het middelpunt van de dartwereld. 126 mannen en twee vrouwen beslissen in die tijd wie zich op 3 januari wereldkampioen Darts mag noemen. Een van die deelnemers is Maik Kuivenhoven. De 32-jarige Naaldwijker maakt zijn debuut op het podium van het meest prestigieuze darttoernooi ter wereld. 'Tijd om zenuwachtig te worden, heb ik nog niet gehad.'

Zoals de meeste darters werkt Kuivenhoven naast het beoefenen van zijn geliefde sport. Dat leidt genoeg af in deze spannende weken. 'Ik heb wel zin in het WK', zegt hij. 'Ik moet zondag (20 december red.) gooien en vanaf woensdagmiddag ben ik vrij. Dan zullen de zenuwen wel komen. Maar dat ik ze nu nog niet heb, is een goed teken.'

Vorig jaar is het niet gelukt, dus het moest dit jaar gebeuren

Het WK halen was het doel voor de Westlander dit jaar. 'Het is een droom om daar op het podium te staan', zegt hij dan ook vol enthousiasme. 'Dit is het tweede jaar dat ik bij dartbond PDC gooi en dan wil je op het WK staan. Vorig jaar is het niet gelukt, dus het moest dit jaar gebeuren.'

Suljovic

Zijn tegenstander in de eerste ronde is de Engelsman Matthew Edgar. Een speler die hoger op de wereldranglijst staat, maar meer moeite had om zich te kwalificeren voor het WK. Ziet de Nederlander zichzelf als lichte favoriet? 'Ik ben op voorhand niet bang voor hem. Het is een stabiele speler, maar hij heeft zich op het randje gekwalificeerd voor het toernooi. Ik heb zin om tegen hem te spelen en ik weet dat ik vol aan de bak moet.'

Mocht Kuivenhoven de eerste ronde overleven dan wacht Mensur Suljovic op hem. De Oostenrijker staat zestiende op de wereldranglijst en is een outsider voor de titel. 'Ik heb een paar keer tegen hem gespeeld en van hem gewonnen', zegt de debutant over zijn kansen. 'Hij kan heel goed gooien, maar laat het de laatste tijd niet zien, We gaan zien hoe dat loopt. Ik maak me er niet druk om. Eerst zondag spelen tegen Edgar. Dit toernooi moet je wedstrijd voor wedstrijd bekijken.'

Publiek in de zaal

Kuivenhoven hoopt wel een paar rondes op het podium te mogen verschijnen in de Britse hoofdstad. 'Je staat op het WK om wedstrijden te winnen. Je wilt zo ver mogelijk komen. Al moet ik zeggen: als ik de tweede of derde ronde bereik ben ik blij. Dan heb ik mijn doel bereikt. Wat meer wordt, is mooi meegenomen. Voor mijn naamsbekendheid is het ook goed als ik ver kom. Dat is belangrijk voor allerlei randzaken van het darten.'

Er is tijdens het toernooi publiek aanwezig in Ally Pally, zoals de darttempel in de volksmond heet. Het zal niet bomvol zitten. Van de gebruikelijke drieduizend fans per sessie, zijn dat er dit toernooi maximaal duizend. Kuivenhoven is blij met de supporters in de zaal. 'Ik had er wel op gehoopt. Ik had het er een paar weken geleden over, toen het nog niet bekend was. Ik zei: sta je eindelijk op het WK en dan heb je een lege zaal. Voor publiek gooien geeft wat extra's. Dat is veel leuker.'

De Zwaan en Van Duivenbode

Enige minpunt is dat er alleen Engelsen in de zaal mogen zitten. 'Vrienden van mij vinden dat wel jammer', zegt Kuivenhoven. 'Die hadden graag een kaartje gekocht. Dat gaat helaas niet. Dus dan maar volgend jaar, want dan wil ik er ook staan.'

Naast Kuivenhoven doen er nog twee regiogenoten mee aan het WK. Leidschendammer Jeffrey de Zwaan is door zijn hoge ranking op de wereldranglijst automatisch geplaatst voor de tweede ronde. Dirk van Duijvenbode uit 's Gravenzande speelt net als Kuivenhoven in de eerste ronde.

Sessies

Een dartdag op het WK is in twee sessies opgedeeld: de middag en de avond. Tijdstip van de wedstrijden in de middag en avond is onbekend. Dat heeft vooral te maken met de duur van de partij die ervoor wordt gespeeld. Bij een snelle wedstrijd zijn darters eerder aan de beurt. Bij een lange partij, moeten ze wat meer tijd verdoen in de kleedkamer of oefenruimte. Zo ziet het schema in de eerste twee ronde voor onze regiogenoten eruit:

Eerste ronde:

Vrijdag 18 december - avond

Dirk van Duijvenbode - Bradley Brooks

Zondag 20 december - middag

Maik Kuivenhoven v Matthew Edgar

Tweede ronde:

Zondag 20 december - avond

Jeffrey de Zwaan - Ryan Searle/Dan Lauby

Dinsdag 22 december - avond

Rob Cross - Dirk van Duijvenbode/Bradley Brooks

Woensdag 23 december - middag

Mensur Suljovic - Maik Kuivenhoven/Matthew Edgar

LEES OOK: Hoe een Haagse postbode wereldkampioen darts werd