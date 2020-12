FC Emmen - ADO zespuntenduel? 'Gewoon normaal benaderen, geen extra druk opleggen'

ADO Den Haag neemt het zaterdagavond om 18.45 uur op tegen een directe concurrent: FC Emmen. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat met drie punten minder dan ADO op de achttiende en laatste plek. Bij winst neemt de Haagse club voor even afstand van de onderste regionen. 'Als je in zo'n situatie zit als wij zitten, dan moet je je goed voorbereiden en er geen extra druk op gooien', reageert trainer Ruud Brood.

Zespuntenduel? 'Dat is een cliché, daar ga ik niet zo vaak op in. Het is duidelijk dat het een belangrijke wedstrijd is. De wedstrijd vlieg ik hetzelfde aan als de vorige wedstrijden.'

'Wat een groot verschil zal zijn, is dat Utrecht met hun voorste mensen anders verdedigt dan dat Emmen dat doet. Utrecht hield de as goed dicht, waardoor de vrije middenvelder lastiger te bereiken is. Daarnaast hebben we het erover gehad en getraind op de opties die er zijn in zo'n situatie.'

'Emmen-uit is voor veel ploegen lastig'

Sinds FC Emmen in de Eredivisie speelt, weet ADO Den Haag nog geen een keer in het noorden te winnen. 'Emmen-uit is voor heel veel clubs lastig. Dat team is voor tachtig procent al jaren bij elkaar. Daarentegen speel je op kunstgras, wat voor de thuisploeg voordeel kan opleveren. Dat zijn allemaal factoren, veel teams hebben het daar lastig. Daarom ga je de ploeg anders voorbereiden en praat je over de bereidheid. Uiteindelijk moeten wij waarschijnlijk meer gaan brengen dan zij.'

De kans is groot dat Ricardo Kishna in Emmen gewoon aan de aftrap verschijnt. De buitenspeler is na 1.168 dagen afwezigheid inmiddels weer twee wedstrijden te bewonderen in het ADO-shirt, maar raakte in 2017 nog zwaar geblesseerd op een kunstgrasveld. 'Het is voor hem geen dingetje. Als ik hem de laatste week op die ondergrond aan het werk zie, dan heb ik niet het idee dat hij het lastig vindt.'

Vermoedelijke opstelling

Brood kan in Emmen niet beschikken over Illay Elmkies, die geblesseerd is afgehaakt. Zijn plek wordt overgenomen door Samy Bourard. Verder lijkt het elftal intact te blijven en start ADO met het aanvalstrio Besuijen, Kramer en Kishna.

De wedstrijd tussen FC Emmen en ADO Den Haag is zaterdagavond live te volgen via 89.3 FM Radio West.