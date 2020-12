Roger rijdt gewoon door: vriend raakt vinger kwijt door palletkar

Roger is een brede man. Hij is helemaal in het wit gekleed. Zijn broek en te kleine blouse steken af bij zijn grijszwarte baard. Een tolk vertaalt tijdens de zitting alles in het Bulgaars. Het incident gebeurde inmiddels bijna twee jaar geleden bij een kweker in De Lier. Roger was de bestuurder van een palletwagen.

Tegen de regels in zat hij voor op de kar terwijl hij er mee reed. Eigenlijk moet de kar lopend worden bediend. Het slachtoffer en een collega hebben verklaard dat zij Roger wilden stoppen. Ze sprongen op de lepels van de palletwagen maar Roger reed gewoon verder.

Hand klem

Tijdens het rijden deed hij de lepels omhoog. Zo hoog dat een van de slachtoffers besloot er af te springen. De ander was bang om zijn hoofd aan het plafond te stoten en hield zich vast. Toen kwam zijn hand klem te zitten tussen de lepels en het vorkenbord.

Roger had niks door, beweert hij. Hij was gewoon doorgereden. Hij had de man wel horen schreeuwen, maar dat gebeurde vaker. 'Het is net een kind'. De lepels deed hij omhoog zodat ze de drempels in de loods niet zouden raken, vertelt Roger.

'Niet zo moeilijk doen'

Pas toen hij op zijn schouder getikt werd zag hij dat er een collega achter hem stond. 'Kijk nou wat je gedaan hebt', zei de man. Roger: 'Ik zei: wat is er?'. Toen wees de man hem op zijn collega die met zijn hand klem zat. 'Toen ik mij omdraaide zag ik het en besefte ik dat het allemaal serieus was.'

De officier van justitie gelooft er niks van dat Roger de mannen niet gezien heeft. 'Hij draaide zich om en keek ze lachend aan', daarna reed hij verder. 'Verdachte zei dat ze niet zo moeilijk moeten doen'.

Schuld of opzet?

De officier eist een voorwaardelijke celstraf van vier weken en een taakstraf van 180 uur. 'Door het handelen van verdachte is aan slachtoffer onherstelbaar letsel aan zijn had toegebracht waaraan hij de rest van zijn leven last van zal hebben.'

De rechter kijkt iets anders tegen de zaak aan. Ja, Roger heeft schuld aan het ongeluk, vindt ze. Maar er was geen opzet in het spel, volgens de wet. Dat betekent dat ze op een lagere straf uitkomt. 'Maar dat het kwalijk is wat u toen gedaan heeft, dat vind ik wel'. Ze legt een voorwaardelijke celstraf van twee weken op en een taakstraf van 120 uur.

Een vriend

Roger heeft spijt zegt hij. Het slachtoffer was een vriend van hem. Hij vertelt dat hij geprobeerd heeft om hem te benaderen om excuses te maken maar diens vrouw houdt dat tegen, zegt Roger. De man durft niet naar de rechtbank te komen. De confrontatie met Roger is te pijnlijk.

Zijn hand is nog altijd niet genezen, er zitten stalen platen in om de breuken te genezen. Waarschijnlijk moet hij nog meerdere operaties ondergaan en een of twee jaar therapie.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

