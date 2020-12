Leerlingen maken kerstpakketten in strijd tegen eenzaamheid

Zo delen leerlingen van het Stanislascollege Praktijkonderwijs kerstpakketten uit aan minima. 'Het is een idee van de docenten en leerlingen zelf. Hier in de tweedehandswinkel in onze school komen al veel minima en we kregen veel kerstspullen, dus dachten we, waarom maken we geen kerstpakketten', zegt Mira Kiekens, docent van het Stanislascollege.

Wethouder met stapeltje kerstkleurkaarten | Foto: Omroep West

'We hebben er groente, speelgoed, kerstspullen en snoepgoed in gestopt', zegt één van de leerlingen die trots een pakket overhandigt aan iemand. De leerlingen zitten netjes achter plexiglas terwijl diverse minima binnenlopen. 'Ik heb het gewoon niet breed, ben alleen en ik ben dan ook mega blij met zo'n actie', zegt een dame op leeftijd.

Eenzaamheid bestrijden

De gemeente Rijswijk is erg blij met dit soort initiatieven. Ze zijn volgens de gemeente hard nodig. 'De eenzaamheid onder Rijswijkers was al groot vóór de coronacrisis en die is nu alleen maar groter geworden', zegt Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen in Rijswijk.

De gemeente stimuleert allerlei projecten om eenzaamheid tegen te gaan. Zelf organiseert ze met kerst ook een actie in samenwerking met alle basisscholen in Rijswijk. 'We hebben 5.000 kerstkaarten laten drukken en verspreid onder alle basisscholen. Leerlingen kunnen de kerstkaarten inkleuren en versturen naar hun opa, oma, buurman of iemand anders die een glimlach verdient', zegt wethouder Besteman.

