Revolutionaire 3D-brug van afval gaat 100 jaar mee: 'Uniek in de wereld'

Volgens hem bevat de constructie twee unieke elementen. Enerzijds is de brug helemaal geproduceerd met een 3D-printer. Anderzijds bestaat het bouwwerk grotendeels uit gerecyclede kunststoffen, oftewel plastic afval in de volksmond. Daarmee heeft Alphen een Europese primeur, meldt Siereveld. 'Als je mondiaal kijkt, is die combinatie echt uniek', stelt hij.

Wie vreest voor instortingsgevaar, komt volgens de bedenker bedrogen uit | Foto: Omroep West

Alphen aan den Rijn en bruggen, het blijft een bijzondere combinatie. In 2015 was het kraanongeluk met de Koningin Julianabrug wereldnieuws. Vervolgens werd een dik jaar later de omstreden Koningin Máximabrug in gebruik genomen. Daarnaast kwam dit voorjaar aan het licht dat de hefbrug in Boskoop, sinds 2014 behorend tot de gemeente Alphen, drie decennialang onveilig was en daardoor eind 2019 op stel en sprong ruim een maand werd afgesloten.

Link gelegd

En dan hebben het nog niet eens over de ergernissen van menig Alphenaar over het wachten voor openstaande bruggen. Maar nu is er dus goed nieuws met de realisatie van een gerecyclede 3D-geprinte brug. 'Ik ben behoorlijk trots op het hele team', zegt Geert Siereveld. Hij werkt als directeur bij Composite Structures, een bedrijf uit Meerkerk dat bruggen bouwt met materialen van kunststof.

Voor dit project is nauw samengewerkt met het uit Dordrecht afkomstige 10XL, een specialist als het gaat om driedimensionaal printen. Maar het idee komt van Siereveld. 'Mijn droom is in 2015 begonnen', aldus de inwoner van Hardinxveld-Giessendam. '3D-printen heb ik niet uitgevonden en bruggen bouwen ook niet. Maar ik heb wel de link gelegd tussen die twee.'

Geen instortingsgevaar

Het afgelopen halfjaar is de revolutionaire brug uiteindelijk gerealiseerd. Wie met een constructie van plastic afval vreest voor instortingsgevaar, komt bedrogen uit, vertelt Siereveld. 'We hebben een situatietest gedaan, waarbij we de brug helemaal vol hebben gelegd met zandzakken. Dat staat gelijk aan 65 mensen van 80 kilogram. Nou, een knappe jongen die 65 mensen op deze brug krijgt. Zeker in deze coronatijd, natuurlijk.'

De vorige brug op het slootje aan de Vliestroom was gemaakt van hout | Foto: Den Ouden Groep

Bovendien kan de grondstof ook over honderd jaar nog worden hergebruikt. Kortom: de brug draagt bij aan een beter milieu, wil Siereveld ermee zeggen. Jan Rens (76), die al 38 jaar aan de Vliestroom woont, bekijkt het eindproduct met veel interesse. 'De houten brug die hiervoor op deze sloot lag, was verrot', merkt hij op. 'Deze brug had van mij wat breder gemogen, zodat mensen met een scootmobiel er makkelijker overheen kunnen. Maar ik vind hem wel mooi.'

'Gek op bruggen'

Rens gebruikt de brug regelmatig als hij zijn hond uitlaat. 'Elke dag loop ik het hem naar het Weteringpark, dat hiernaast ligt. Daar heb je ook allemaal van die bruggetjes.' Terwijl hij het zegt, schiet hij in de lach. 'Ja, ze zijn helemaal gek op bruggen hier in Alphen.'

Ondertussen zijn Siereveld en consorten al druk bezig met een soortgelijke brug. 'De verwachting is dat die in april 2021 gemaakt gaat worden. Waar die brug komt, hou ik nog even voor me. Hier in de buurt? Nee. Wel in Nederland, overigens.'

