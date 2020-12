KNRM'er Peter brengt kerstbroden naar schepen voor de kust: 'Sommigen zijn al een jaar van huis'

Maar liefst 150 broden zijn er zaterdag uitgedeeld bij de schepen langs de hele Nederlandse kust. Dat doet de KNRM elk jaar voor de zeelieden die lang van huis zijn en soms niet met kerst bij hun familie kunnen zijn. Maar dit jaar is het extra hard nodig, vertelt Passchier. 'Wij gaan de opvarenden een kerstgevoel geven, want ze zijn lang van huis door corona.' De KNRM doet deze actie elk jaar, maar nu is het extra bijzonder door het coronavirus.

Kerstbrodenactie van de KNRM is een traditie (2019) | Foto: KNRM

Normaal gesproken wachten de schepen voor de kust op een nieuwe bestemming of lading. Nu liggen de schepen er door corona een stuk langer en niemand mag het schip verlaten. Daarom vindt Passchier het zo belangrijk om de zeelieden een hart onder de riem te steken. 'Ze zien Katwijk en Scheveningen liggen, maar kunnen niet van boord.' Zeelieden uit bijvoorbeeld Azië zijn vaak al een half jaar van huis, legt Passchier uit. 'Die zijn nu al een jaar niet thuis geweest. En als ze toch naar willen huis reizen, dan krijgen ze niet betaald.'

Bakje omhoog hijsen

Het is een groot contrast met de wereld op het vaste land. ' Je kan het je niet voorstellen als je thuis naast de kerstboom zit', zegt Passchier. En dan is vastzitten op een tanker ook wel andere koek dan op een cruiseschip. 'Sommige schepen hebben wel wat mogelijkheden voor ontspanning. Maar op de passagiersschepen die voor de kust lagen had de bemanning veel meer te doen dan op een tanker.' De opvarenden zijn wel gewoon aan het werk, want aan het schip moet nog steeds onderhoud worden gepleegd.

Het brengen van de broden is meteen een goede training voor de KNRM. 'Samen met de buren van Scheveningen varen we gezamenlijk naar de schepen. Daar gaan we dan meteen een oefening doen, want het is goed oefengebied. Er liggen schepen van 250 meter, dus je kan goed leren hoe het is om er omheen te varen.' Voor het uitdelen van de kerstbroden laten de zeelieden een lijn zakken. 'Dan doen we de pakketten in een mand en zij hijsen het weer op.' Verder mag er niemand aan boord komen.

