Richard de Mos wil Mont Ventoux beklimmen: 'Het wordt wel afzien'

Toch zei hij vrijdagavond 'ja' toen een oud-medewerker hem vroeg om op vrijdag 3 september 2021 op de fiets te stappen voor het beklimmen van de Mont Ventoux in Frankrijk. Doel is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te trappen om de ziekte kanker te bestrijden. Met Team Tour De Toekomst wil de politicus zich inzetten voor Villa Joep, dat strijdt tegen neuroblastoom kinderkanker.

Diverse leden van dat team hebben ervaring met kinderkanker. Eén ervan had zelf een ernstig ziek zoontje. Bij een andere teamgenoot werd dertig jaar geleden kinderkanker - neuroblastoom - geconstateerd. Hoewel voor hem de strijd is gewonnen, overlijdt nog altijd het overgrote deel van de getroffen kindjes, aldus De Mos. 'Ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Geen kind hoort een valse start te hebben.' Het raadslid zag zelf ook van dichtbij wat de ziekte kan doen. Onder meer zijn moeder had kanker. 'Ik pak iedere gelegenheid aan om geld op te halen om deze ziekte te bestrijden, onder meer voor onderzoek.'

De Mont Ventoux . | Foto ANP/Bas Czerwinski

Fris

De Mos is naast fractieleider van Hart voor Den Haag, ook lijsttrekker van de landelijke beweging Code Oranje. In maart volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Als die achter de rug zijn, wil hij in training om de Reus van de Provence, daadwerkelijk te kunnen beklimmen. Daarbij krijgt hij steun. Teamchef Erwin Enter heeft al beloofd dat ie 'fris aan de start' zal verschijnen. Het raadslid zelf: 'Ik heb doorzettingsvermogen. Maar ik ga niet ontkennen dat er fors moet worden getraind. Ik ga ook vast niet de tijdslimieten breken en het gaat afzien worden. Maar het is voor het goede doel.'

En nu? Met Kerst alvast rekening mee houden? 'Ja.' Even een stilte. 'Nou. Na Kerst. Want ik ben wel een Bourgondiër.'

