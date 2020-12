De Geus en Badloe topfavorieten voor olympisch goud in 2021: 'Moeten voorsprong behouden'

De Geus (29) en Badloe (26) zijn in de loods van het Nationaal Topzeilcentrum Den Haag. Ze hebben allebei net in quarantaine gezeten na de Europese kampioenschappen in Portugal en staan op het punt om naar Lanzarote te vertrekken voor een nieuw trainingskamp. Dat wordt de afsluiting van een voor hun succesvol sportjaar waarin ze allebei de wereldtitel veroveren.

'Het WK-goud was voor mij een bevestiging dat ik op de goede weg ben. Want dat mag je wel stellen als je wereldkampioen wordt in het jaar van de Olympische Spelen', blikt De Geus terug. Ondanks dat het coronavirus oprukt, heeft het er eind februari nog niets van weg dat het grootste sportevenement ter wereld een halfjaar later niet door zou gaan.

Dat geldt ook voor Badloe, die zich op dat WK in Australië kwalificeert voor Tokio. Want óf Kiran Badloe óf tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe zou zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Nederland mag maar één windsurfer afvaardigen. De twee boezemvrienden spreken af: wie deze wereldtitel pakt, mag gaan. Badloe wint met het kleinst mogelijke verschil.

'Direct na de finish komen verdriet en vreugde bij elkaar, want we hebben dezelfde coach. We hebben elkaar met z’n drieën geknuffeld. Dit was de afsluiting van drie jaren waarin we samen hebben gedomineerd', zegt Badloe. Waar Van Rijsselberghe in 2018 wereldkampioen wordt en Badloe het zilver pakt, zijn de rollen in 2019 en 2020 precies omgedraaid.

Corona

Twee weken na de wereldkampioenschappen treedt de intelligente lockdown in werking in Nederland. ‘Dat was een lastige periode’, herinnert De Geus zich. Met name omdat op dat moment nog niet bekend is of de Olympische Spelen in augustus doorgaan.

Terwijl het duo traint in de woonkamer, wordt de knoop door het organisatiecomité van de Olympische Spelen doorgehakt: uitstel. 'Een hele grote teleurstelling. Ik was in vorm en klaar voor 2020', meent De Geus. 'Met hele lelijke woorden heeft Lilian gesmeten', grapt Badloe. 'Je voelde de beslissing aankomen. Je houdt de situatie in de wereld in de gaten en op een gegeven moment realiseer je dat de Olympische Spelen helemaal niet door kunnen gaan.'

'Durven uitspreken'

En dus moet het in 2021 alsnog gebeuren. 'Goud is het doel', zegt De Geus vastberaden. 'Ik durf het ook uit te spreken, maar bij windsurfen komen zo veel variabelen bij kijken. Ik ga voor goud en we gaan kijken wat Tokio uiteindelijk gaat brengen.'

Badloe gaat ook maar met één doel naar Japan. 'Wat wel lastig is, is dat we nu een jaar hebben gehad waar we een stap boven de concurrentie hadden gezet, maar nu heeft iedereen de aansluiting weer kunnen vinden. En dat geldt ook voor Lilian', relativeert Badloe. Om vervolgens vastberaden af te sluiten: 'Het is aan ons tweeën om dat gat te behouden. En ik ben ervan overtuigd dat wij dat gaan terugkrijgen en met hele mooie kleurtjes terugkeren naar Nederland.'

