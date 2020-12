'Van BAM! en hatsekee', wielerrevelatie Ide Schelling verbaast vriend, vijand en zichzelf

Aanstaande vrijdag kun je op TV West kijken naar Het Haags Sportjaaroverzicht 2020. Om 19.00 uur blikken presentatoren Herman Nanninga en Pim Markering met sporters en vrijwilligers terug op het bewogen sportjaar.

Dat bedenkt de 22-jarige Hagenaar zich als hij een jaar geleden een profcontract kan tekenen bij het grote BORA. 'Ik had eerst een kleine twijfel, want ik had pas één grote wedstrijd gewonnen bij de beloften. En ik vroeg mij af of dat voldoende was om over te gaan.'

Schelling rijdt namelijk tot vorig jaar voor de opleidingsploeg SEG Racing Academy. De grote wielerwedstrijden zijn niet aan dit team besteed. 'Maar toen ik eenmaal op trainingskamp was met BORA en mijn eerste wedstrijden had gereden, zag ik dat ik het niveau aankan.'

La Vuelta, in Nederland beter bekend als de Ronde van Spanje, wordt Schellings hoogtepunt van 2020. 'Ik heb daar echt dingen laten zien waar ik nooit van had verwacht dat ik dat kon', blikt hij thuis terug. Omgeven door een dartbord aan de muur en een televisie in de hoek van de kamer zegt de inwoner van Den Haag: 'Als je vooraf tegen mij had gezegd dat ik George Bennett zou lossen op de klim, had ik gezegd dat je gek bent.'

Primož Roglic

Schelling doelt op de voorlaatste etappe in Spanje. Met tweeënhalve week koers in de benen sleurt hij aan de kop van het peloton de berg op en houdt dat net zolang vol tot nog slechts vijftien renners bij hem in het wiel zitten. Bennett (Team Jumbo-Visma) is zo'n sterke klimmer die de debutant niet kan bijhouden. Dat is de meesterknecht van de uiteindelijke winnaar Primož Roglic. 'Ik weet niet waar ik die kracht en energie vandaan haalde. Maar het was supergaaf.'

In de weken voor La Vuelta, waar hij 69ste zou eindigen in het algemeen klassement, rijdt Schelling verdienstelijk in grote eendaagse wedstrijden als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Zijn beste uitslag is in de Brabantse Pijl. In de Belgische semiklassiekerkoers wordt De Lachende Renner dertiende. Schelling dankt zijn bijnaam overigens aan de glimlach die hij áltijd op zijn gezicht heeft. En dat is niet anders terwijl hij terugblikt op 2020.

Haagse bluf

Schelling mist iets wat veel andere renners wél hebben: alles opzij willen zetten om de allerbeste te worden. 'Daar ben ik heel eerlijk over', bekent hij. 'Ik vind fietsen leuk en daarom doe ik het. Ik doe het niet om de beste te worden. Natuurlijk wil ik de beste worden, maar ik wil daar niet een niet-leuk leven voor hebben.'

De Haagse bluf die in 'm zit, brengt de renner ver. 'Ik heb de ballen om iets te doen wat anderen minder snel zouden doen', vindt hij zelf. 'Van BAM! en hatsekee, erin gaan en we zien wel waar het schip strandt.'

Volgend jaar winnen?

Het is nog niet bekend hoe Ide Schellings' wielerjaar er in 2021 uit komt te zien. De Tour Down Under, de grootste koers in Australië, is afgelast vanwege corona. Nota bene de wedstrijd waar Schelling vorig jaar zijn debuut maakt. 'Ik hoop dat ik in een iets kleinere wedstrijd voor mijn eigen kans om te winnen mag rijden in 2021. En verder ga ik het zien, ik ga er wat moois van maken', besluit hij met zijn kenmerkende glimlach op het gezicht.

