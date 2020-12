Francis zingt fan Jan toe na pech met hernia-operatie: 'Ik had dit helemaal niet verwacht'

Jan was aan het werk in zijn bloemenzaak in de Haagse Stevinstraat toen Francis en Gregor ineens voor zijn neus stonden om You'll never walk alone te spelen. Door corona moest Jan tien weken wachten op een operatie. 'Het was heel vervelend, maar het viel nog mee. Ik was me aan het voorbereiden op een operatie in december', vertelt Jan. Zijn zus wilde hem verrassen, omdat hij nooit klaagde over de pijn.

Dat verrassen was gelukt: 'Het was helemaal geweldig, ik had dit helemaal niet verwacht', vertelt Jan. Dat Francis kwam zingen was extra leuk. 'Ik ben fan van Francis, het is zo'n leuk mens, ze is zo puur.' Inmiddels gaat het stukken beter met Jan. 'Het gaat heel goed, ik mag niet klagen. Ben weer helemaal pijnvrij en alweer een beetje aan het werk.'

Veertig jaar getrouwd

Voor Wil zong Francis het nummer Samen zijn van Willeke Alberti. Ze was opgegeven door haar man Gerard. 'We waren veertig jaar getrouwd, ze was jarig geweest en ze was zes weken mantelzorger na mijn knieoperatie', vertelt Gerard waarom hij zijn vrouw wilde verrassen. Wil heeft genoten: 'Het was hartstikke leuk, ik denk er graag aan terug', vertelt ze aan de telefoon. Will was erg verrast. 'Het is heel goed bevallen. Ook de buren hebben meegenoten', blikt Gerard terug. 'We gaan kijken maandag!', zegt Wil enthousiast.

Kijk hieronder alvast naar een voorproefje:

'Mensen snakken naar leukigheid'

Voor Francis en Gregor waren de opnames ook ontzettend leuk om te doen. 'Ik voel me net Sinterklaas, want mensen staan al buiten op me te wachten, dat is zo lief. Zodra mensen mij horen zingen gaan ze toch stilstaan op straat, er gebeurt even iets. Dat is zo belangrijk nu, in die sleur dat je niets meer mag. Mensen snakken naar leukigheid, gezelligheid en een opsteker. Het is heel dankbaar', vertelde Van Broekhuizen eerder.