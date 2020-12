ADO Den Haag ziet FC Emmen halverwege tweede helft langszij komen (1-1)

Volg de wedstrijd via 89.3 Radio West en dit liveblog. Verslaggever Pim Markering is in Emmen en verzorgt het commentaar bij het duel.

Scoreverloop FC Emmen - ADO Den Haag: 1-1 (0-1)

6. 0-1 Besuijen

72. 1-1 Araujo

Opstelling FC Emmen: Wiedwald; Van Rhijn, Bakker, Araujo, Cavlun; Laursen, Ben Moussa (46. Bernadou), Bijl; De Leeuw, Peña, Kolar

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Del Fabro, Kemper, Faye; Pascu, Ould-Chikh (67. Ratiu), De Boer (67. Rigo); Besuijen, Kramer (59. Karelis), Kishna (59. Bourard)

Gele kaarten: De Boer (ADO Den Haag), De Leeuw (FC Emmen)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Manschot

72. DOELPUNT EMMEN

Daar is de gelijkmaker. Emmen klopte al een tijdje op de deur. Araujo kopt de 1-1 tegen de touwen.

67. Opnieuw dubbele wissel

Ratiu en Rigo vervangen Ould-Chikh en De Boer.

59. Twee wijzigingen

Twee wissels aan de kant van ADO. Karelis en Bourard komen erin voor Kramer en Kishna.

58. Goede redding

Koopmans onderscheidt zich met een knappe redding op een gevaarlijk schot van Bijl.

47. Fel begin Emmen

Twee behoorlijke kansen voor de thuisploeg in de beginfase van de tweede helft, maar het blijft 0-1. Eerst schiet De Leeuw op de lat, daarna kopt Bijl over uit een voorzet.

46. Tweede bedrijf begonnen

ADO is ongewijzigd de kleedkamer uitgekomen.

45+1. Rust!

42. Gele kaart ADO

De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor De Boer, die De Leeuw met een duwtje uit balans brengt.

40. Gevaar ADO

Een fraaie aanval van ADO Den Haag. Ould-Chikh probeert het hoofd van Kramer te bereiken, maar er zit een verdediger van Emmen tussen.

37. Kansje Emmen

ADO-doelman Koopmans moet in actie komen. De goalie keert een inzet van De Leeuw met de voet.

34. Weinig gevaar

Emmen is de ploeg met het meeste balbezit, maar echt gevaarlijk zijn de gastheren nog niet echt geweest. Ook ADO kan na de onderbreking aanvallend gezien weinig klaarmaken.

16. Verraderlijk

FC Emmen-doelman Wiedwald heeft veel moeite met een verraderlijk schot van Ould-Chikh.

13. Duel hervat

Daar gaan we weer. Het zicht is voldoende om verder te voetballen.

Foto: Soccrates Images

Warming-up

De spelers zijn weer terug op het veld in Emmen. Ze doen een warming-up. Lijkt erop dat er zo weer gevoetbald gaat worden.

13. Wedstrijd wordt gestaakt

Het was al mistig in Emmen, maar door het vuurwerk van supporters buiten het stadion is er bijna niks meer te zien.

11. Over...

Pascu met een schot op doel, maar de inzet van de Spanjaard gaat over.

6. DOELPUNT ADO!

Besuijen staat helemaal vrij in het zestienmetergebied en schiet heel koelbloedig de 0-1 binnen. De 19-jarige aanvaller maakt op aangeven van Faye z'n eerste treffer in het shirt van ADO.

1. Aftrap

De bal is aan het rollen gebracht in Emmen. Gaat ADO vanavond afstand nemen van de onderste regionen?

Voor de wedstrijd - Warming up

Voor de wedstijd - Wie scoort?

Voor de wedstrijd - Spandoek bij het uitvak

Voor de wedstrijd - Mistig in Emmen

Voor de wedstrijd - Opstellingen

Voor de wedstrijd - Historie

In 1985 speelde FC Emmen in de eerste divisie tegen FC Den Haag zijn eerste profduel. Remco Boere bezorgde de Hagenaars de winst: 0-1.

Voor de wedstrijd - Vooruitblik Ruud Brood

Zespuntenduel? 'Dat is een cliché, daar ga ik niet zo vaak op in. Het is duidelijk dat het een belangrijke wedstrijd is. De wedstrijd vlieg ik hetzelfde aan als de vorige wedstrijden.'

'Wat een groot verschil zal zijn, is dat Utrecht met hun voorste mensen anders verdedigt dan dat Emmen dat doet. Utrecht hield de as vorige week goed dicht, waardoor de vrije middenvelder lastiger te bereiken is. Daarnaast hebben we het erover gehad en getraind op de opties die er zijn in zo'n situatie.'