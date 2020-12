Scorende ADO-speler Besuijen haalt kracht uit geloof: 'Ik word er gewoon blij van'

Vicente Andrés Felipe Federico Besuijen, kortweg Vicente Besuijen, streek deze zomer neer in Den Haag. De buitenspeler trok na drie seizoenen in de jeugd van AS Roma de deur in Italië achter zich dicht en maakte de overstap naar het seniorenvoetbal. De lichtvoetige aanvaller laat ADO Den Haag bij tijd en wijle swingen en voetbalt met de bijbel in de hand. Uit geloof haal ik veel kracht. Die kracht toonde hij zaterdag in de wedstrijd tegen FC Emmen (1-1) door het enige Haagse doelpunt te maken.

Half augustus loopt Besuijen met een grote glimlach het Cars Jeans Stadion binnen. De 1.69 meter kleine voetballer loopt er gelikt bij en zijn grote glimlach verraadt zijn trotsheid van binnen. Via de jeugdelftallen van Pancratius, FC Volendam, Ajax en AS Roma mag hij het nu bij ADO Den Haag laten zien. De geboren Colombiaan doet dat dromend over wat speelminuten in de Eredivisie. De realiteit maanden later is anders. De teller van de 19-jarige voetballer staat op acht wedstrijden, zeven als basisspeler en één als invaller.

Ik had niet verwacht dat ik al zoveel minuten zou maken. Ik had wel verwacht wat invalbeurten te krijgen. Ik wist wel dat ik het kon’, vertelt Besuijen. ‘Blijkbaar doe ik het goed en dat moet ik doorzetten. Ik ben er nog niet. Ik word beloond met minuten. Nu moet ik doorgaan met acties maken, assists geven en goals maken. Stap bij stap gaan die ook komen.'

Goede jeugd

Als Besuijen aan de bal komt, gebeurt er eigenlijk altijd wel wat. De buitenspeler heeft iets flegmatieks, hij danst en swingt met de bal over het veld. 'Haha, ik kom uit Colombia, misschien is dat het. Ik heb in de jeugd van AS Roma, Ajax en Volendam gespeeld. Daarnaast ook voor het Nederlands elftal. Ik heb een goede jeugd gehad om mezelf te ontwikkelen, dat kan ik nu bij ADO doorzetten.'

Besuijen vervolgt: 'Ik train ook meer dan anderen, of laat ik zeggen, ik train veel en dat loont. Ik train naast de reguliere trainingen veel voor mezelf, ga in de vakantie door, denk aan mijn voeding, doe krachttrainingen. Ik weet wat ik doe buiten het voetbal om en dat zie je terug in het veld.'

'Ik keek tegen Justin Kluivert op'

De 19-jarige vleugelflitser is al op jonge leeftijd bewust met voetbal en zijn lichaam bezig. 'Ik heb al veel mee gemaakt. Ben op jonge leeftijd naar Italië gegaan, naar AS Roma. Daar was ik met Justin Kluivert. Tegen hem keek ik op. Hij heeft mij veel dingen geleerd. Dat probeer ik op te pakken en toe te voegen.'

'Of het moeilijk was om op jonge leeftijd al naar het buitenland te gaan? Ik denk dat je altijd uit je comfortzone moet stappen, want dan kan je groeien. Blijf je in je comfortzone, dan ga je niet groeien. Je moet gewoon lef hebben en ik denk dat ik dat wel heb.'

'Uit geloof haal ik veel kracht'

'Uit mijn geloof haal ik heel veel kracht. Dat maakt mij sterk', vervolgt Besuijen die regelmatig religieuze teksten en foto’s plaatst op zijn instagram-account. 'Geloof is mijn houvast. Ik ben er ook door veranderd, qua persoon en mensen. Bijvoorbeeld in mijn ‘attitude’ en de manier waarop ik praat. Ik word er gewoon blij van.'

'Toen ik op mijn zestiende naar Roma ging, ben ik op mijzelf gaan wonen. Toen heb ik mij verdiept in de bijbel. Ik zit ook in een bijbelgroep. Dat heet Ballers in god. Die groep wordt geleid door Jeffrey Sarpong (voormalig speler van Ajax, NAC en Real Sociedad). Daar bid ik met broeders, we lezen en delen uit de bijbel. We hebben ongeveer twee keer per week contact met elkaar. Soms meer. Als het straks weer kan ga ik ook naar de kerk.'

Geen rituelen

Rituelen voor een wedstrijd heeft Besuijen niet. 'Nee, ik heb een relatie met god en jezus. Ik hoef niet de grond aan te raken. Ik bid gewoon van tevoren dat god al op het veld is geweest. Ik doe gewoon mijn ding en de rest komt zelf.'

