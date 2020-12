Julia is aangevallen door een hond: 'Straks een litteken van 20 centimeter in haar gezicht'

In de uren na de operatie was de familie van Julia bij haar. Daar kwam verandering in toen ze kramp kreeg in haar gezicht. 'Toen moesten we snel weg', zegt haar broer. 'Voorlopig gaat het goed, maar dat kan zo 180 graden draaien. Als ze bijvoorbeeld een trauma krijgt.'

Het is dan ook vreselijk wat de Haagse is overkomen. 'Ze ging rond 23.30 de deur uit naar de avondwinkel of snackbar voor een snackje', zegt Dawid. 'Op de terugweg kwam ze een hond tegen, een pitbullachtige die een kleine pup van een oudere dame aanviel. Die grote hond was heel agressief.'

Pitbullachtige hond

Julia kwam op de Nunspeetlaan tussen de twee honden in, omdat ze zag dat de kleine hond het onderspit delfde. 'Ze heeft de honden uit elkaar kunnen halen', weet haar broer. 'Wel denkt ze dat die pup het niet heeft gered. Maar ze werd ondertussen aangevallen door een andere pitbullachtige hond. Die heeft haar gebeten.'

Zwaargewond lag Julia op straat. 'De twee mensen met de hond zijn gewoon gevlucht', zegt haar broer. 'Ze probeerde iets goeds te doen en blijft met een groot litteken achter.'

Julia in het ziekenhuis | Foto: Familie Korszak

Plastisch chirurg

Omstanders brachten Julia vervolgens naar het ziekenhuis. Ondanks haar verwondingen stuurde ze nog wel een foto van haar gehavende gezicht. 'Zo zie je eruit als je aangevallen wordt door een pitbull', was haar bijschrift.

In het HMC Westeinde aangekomen, werd ze geopereerd door een plastisch chirurg. 'Dat was zeker niet de laatste keer, werd er al gezegd', vertelt Dawid. 'Maar het gaat goedkomen. Het moet goedkomen.'

'Moeder ging uit haar panty'

Haar familie is als vanzelfsprekend enorm geschrokken toen ze het nieuws hoorden. 'Ik ben nog wel redelijk' zegt Dawid. 'Maar mijn moeder is helemaal uit haar panty gegaan. Het is moeilijk te beschrijven wat we voelen. Je kan niemand de schuld geven, je weet niet wie verantwoordelijk zijn.'

Daarom is de familie, net als de politie, op zoek naar de daders. Het gaat om een man en een vrouw die de twee honden uitlieten. De man was getint en droeg een bruine jas, grijs vest en een blauwe spijkerbroek. De vrouw was blank, een tenger postuur met roodkleurig haar. Ze droeg zwarte kleren.

'Het is absurd'

Er heeft al iemand contact opgenomen, die zegt alles te weten van de daders. Hij wil echter eerst geld zien, voordat hij die informatie prijs geeft. De familie is er niet op ingegaan.

Wel willen ze weten waar ze aan toe zijn. 'We hebben aangifte gedaan, maar wat is de volgende stap', vraagt Dawid zichzelf hardop af. 'Moeten we nu eerst een advocaat in de hand nemen? Welke zorg moet Julia krijgen? Wat is de beoordeling van de specialist? Moet ze naar een privékliniek? Ik heb er geen woorden voor. Het is absurd.'