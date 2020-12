Schade in Den Haag en Alphen door vuurwerkbommen

Vuurwerkbommen hebben dit weekend voor grote schade gezorgd in Den Haag en Alphen aan den Rijn. Op de Vaillantlaan in Den Haag waren vier portieken het doelwit. Aan de Waterviolier in Alphen werd een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De recherche doet in beide gevallen uitgebreid onderzoek.

Zaterdagavond rond 22.20 uur werden bij vier portieken in de Vaillantlaan in Den Haag meerdere brievenbussen, bellentableaus en ruiten vernield. Volgens de politie met vuurwerkbommen. Vermoedelijk zijn de bommen in meerdere brievenbussen gegooid. Een deel van de Vaillantlaan werd door de politie afgezet voor onderzoek.

De bewoner van een woning aan de Waterviolier in Alphen aan den Rijn hoorde in de nacht van zaterdag op zondag om 3.05 uur een vreemd geluid in de gang. Toen hij ging kijken hoorde hij een harde klap en viel op de grond. Door de explosie kwam het huis vol rook te staan en sneuvelden meerdere ruiten.

Getuigenoproep

De politie is in beide gevallen op zoek naar getuigen of mensen met andere informatie. 'Beschikt u over camerabeelden uit de omgeving waarop verdachten te zien zijn? Bel ons!'