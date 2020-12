ADO ontsloeg Rankovic via zaakwaarnemer: 'Ontslag kan, maar toon wel een beetje respect'

Aleksandar Rankovic heeft via zijn zaakwaarnemer te horen gekregen dat ADO Den Haag niet meer met hem verder wilde. Dat gebeurde telefonisch na de wedstrijd tegen FC Twente. Van directeur Mohammed Hamdi en hoofd technisch hart Martin Jol heeft hij daarna naar eigen zeggen nooit meer iets vernomen. 'Iemand ontslaan, dat kan natuurlijk. Maar toon wel een klein beetje respect', vertelde hij zondag in het programma Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports.

Rankovic deed zondag voor het eerst zijn verhaal na zijn ontslag. ADO nam begin november afscheid van de 42-jarige Serviër. De manier waarop dat gedaan werd, vond Rankovic merkwaardig. 'Ik kom misschien uit een andere cultuur of omgeving, maar ik ben wel gewend om mensen in de ogen aan te kijken, maar dat heb ik daar niet meegemaakt.'

Volgens ADO Den Haag is er na zijn ontslag 'wel degelijk geprobeerd' contact met Rankovic te zoeken, maar was het zijn 'expliciete wens het contact via zijn zaakwaarnemer te laten verlopen'. Ondanks dat ADO dit verzoek van Rankovic 'uiterst merkwaardig' vond, heeft de club dit wel gerespecteerd.

Eenrichtingsverkeer

Dat de klus bij ADO niet makkelijk ging worden, wist Rankovic bij zijn aanstelling al. De club had een moeilijk seizoen achter de rug en al snel werd duidelijk dat de gevestigde namen weg mochten en dat er vooral jonge spelers voor in de plaats kwamen. 'Ik was heel blij toen ik een telefoontje kreeg van Martin Jol, om bij de club aan de slag te gaan. Ik heb lang bij ADO gespeeld en ik dacht dat het na acht jaar het juiste moment was om op mijn eigen benen te staan.'

Maar al snel werd duidelijk dat Rankovic - die ook samen met Jol in het technisch hart zat - niet op één lijn zaten als het ging om het aantrekken van spelers. Nog voor de eerste competitiewedstrijd stapte Rankovic uit het technisch hart. 'Ik had een duidelijke visie, maar kreeg het gevoel van: ik zit in het technisch hart, maar ik weet niet waarom. Ik wilde heel graag met Martin werken en heel graag met hem discussiëren, maar het was eenrichtingsverkeer.'

Weinig contact

Na dit besluit van Rankovic conformeerde hij zich niet aan het meerjarenplan van de club, zegt directeur Mohammed Hamdi. 'Hij trok zijn eigen plan en ondersteunde het plan dat we hebben met ADO niet', zei Hamdi eerder tegen Omroep West. Volgens Rankovic is er na zijn besluit te stoppen in het technisch hart nauwelijks contact meer geweest met onder andere Jol.

'Ik heb acht wedstrijden op de bank gezeten bij ADO, maar napraten is geen een keer gebeurd', zegt Rankovic. 'Het laatste contact met Martin is van een paar maanden geleden. Ik heb hem een paar keer gesproken bij het trainingscomplex.'

Te extreem

ADO laat weten dat het vertrek van Rankovic uit het technisch hart het er niet makkelijker op maakte. Volgens de club zijn er 'vele gesprekken geweest, waarbij Rankovic er zelf voor koos zijn zaakwaarnemer bij de gesprekken uit te nodigen en hem als woordvoerder te gebruiken'. Daarnaast was het de club 'ook een doorn in het oog dat Rankovic achter de rug om informatie inwon bij een directe concurrent'.

In totaal vertrokken deze zomer 24 spelers. Er kwamen 20 (vooral jonge) spelers terug. Rankovic: 'Om in de eredivisie te overleven, heb je meer nodig dan alleen jeugdigheid. Veel ploegen in het rechterrijtje hebben één voordeel ten opzichte van ADO: ze hebben nog wat ervaren spelers rondlopen. Ik vond ook dat we de selectie moesten vernieuwen, maar niet zo extreem.'

Sneu

Van ervaren krachten Tom Beugelsdijk, Aaron Meijers, Lex Immers, Dion Malone, Danny Bakker en Erik Falkenburg werd afscheid genomen. 'De club wilde van grootverdieners af. En ik snap dat ook wel. Maar ik wilde wel waardige vervangers voor deze spelers. Als trainer wil ik wel wat vastigheid in mijn elftal hebben. Ploegen als ADO moeten overleven en dat doe je met spelers die weten waar het om draait.'

Ook stak Rankovic zondag in Goedemorgen Eredivisie de hand in eigen boezem. Zo zei hij dat hij meteen geëvalueerd heeft. 'Het was een zwaar programma in de beginfase van de competitie, maar ik had wel eerder voor een vaste samenstelling van mijn basiselftal kunnen gaan, al was dat ook lastig vanwege corona. Ik blijf analyseren wat ik beter had kunnen doen.'

Vooruitkijken

Na het ontslag van Rankovic werd Ruud Brood al snel aangekondigd als opvolger. Hij kende met een 6-0 nederlaag tegen Sparta Rotterdam een zeer pijnlijke start. 'Ik vond het sneu om te zien. Een 6-0 nederlaag had ik niet verwacht, maar het was geen verrassing voor mij.'

ADO Den Haag noemt het 'een vervelende episode voor de club en wil vooruit kijken naar de toekomst met de nieuwe hoofdtrainer en staf'.

LEES OOK: ADO Den Haag houdt punt over aan zespuntenduel met hekkensluiter FC Emmen