Politiepaarden ingezet om Naaldwijks jeugd aan te pakken: 'Zo ontstaat gesprek met jongeren'

Politieruiters Joy en Jill rijden sinds een paar weken op hun paard door Naaldwijk. 'We zijn door de wijkagent aangevraagd,' legt ruiter Joy uit, terwijl ze haar politiepaard klaarmaakt om aan de dienst te beginnen. 'We starten meestal aan het eind van de middag, tot 's avonds laat. Dan gaat de jeugd buiten hangen en beginnen de problemen.'

Volgens de wijkagent zouden de paarden wendbaarder zijn en is het zo makkelijker om de jeugd op te sporen en aan te pakken. 'Op de plekken waar de jongeren zich nu ophouden - in het Dreespark en de Opstalwijk - kunnen wij soms heel moeilijk met de fiets of auto komen,' aldus wijkagent Wouter Perren. 'Daarom hebben we bedacht om de paarden daar te laten surveilleren, en dat is vrij uitzonderlijk voor Westland. Paarden worden wel eens ingezet tijdens de Westlandse feestweken, maar ze inzetten voor het handhaven van de openbare orde, is niet eerder gebeurd.'

Aaibaarheidsfactor

Behalve dat ze erg wendbaar zijn, hebben de paarden meer voordelen. Joy: 'We kunnen goed overzicht houden, doordat we erg hoog zitten. Daarnaast trekken we de aandacht. Er komt toch zo tussen de zes- en achthonderd kilo aan.' Ondanks dat, zijn de paarden wel heel toegankelijk. 'Ze hebben een soort aaibaarheidsfactor, daardoor komen we met de jongeren in gesprek.'

Maar dat had wel even tijd nodig. 'Sommige jongeren renden, vooral in het begin, hard weg. Wij kunnen ze gelukkig makkelijk insluiten, of een weggetje inschieten waar een wijkagent niet zou komen. Uiteindelijk geven de jongeren aan dat ze bang zijn voor het paard en zijn ze ook nieuwsgierig wat de paarden komen doen.'

Minder incidenten

De gesprekken die de politieruiters met de jeugd voeren lijken hun vruchten af te werpen. Want sinds de paarden actief zijn, is het aantal incidenten aanzienlijk gedaald. Wijkagent Wouter: 'Als we kijken naar de keiharde cijfers, dan zie je een sterke daling van het aantal incidenten ten opzichte van een aantal maanden geleden.'

De Westlandse politie is zelfs zo blij met de resultaten dat ze willen kijken of de paarden breder ingezet kunnen worden. 'Dit is een pilot in Naaldwijk. We willen over een paar maanden als de cijfers zo goed blijven, kijken of ze ook in andere Westlandse dorpskernen in te zetten zijn.'

