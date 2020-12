Vuurwerkbom bij Koen in brievenbus: 'Door een beetje geluk leef ik nog'

Koen (33) was in de woonkamer nog een film aan het kijken toen hij rond 3.00 uur een sissend geluid uit de gang hoorde komen. 'Alsof er een gasleiding lek was.' Hij opende de deur naar de gang om te kijken wat er aan de hand was toen hij een harde knal hoorde. 'De hele zooi klapte uit elkaar. Het was een serieuze klap, daar word je eng van. Ik viel door de druk naar achter.'

De vuurwerkbom richt een flinke ravage aan | Foto: Koen van Dorp

De brievenbus was door de explosie uit elkaar geklapt en de onderdelen werden afgevuurd. 'De koelkast heeft al het staal opgevangen.' Door toeval stond het apparaat nog in de gang, Koen was van plan om hem binnenkort weg te brengen. 'Ik lag erachter, anders was het dwars door mij heengegaan.'

'What the fuck?'

Op de automatische piloot stond Koen op en rende door de rook naar buiten. 'Je ligt op de grond en ruikt het kruid. Dan wil je zo snel mogelijk weg.' Op een filmpje dat de buren maakte, hoorde hij later de knal terug. 'Keihard. Je hoort me schreeuwen als ik het huis uit kom. "What the fuck? Wie heeft dat gedaan?", riep ik. Je hoort de angst in mijn stem.'

Koen keek of hij nog een spoor van de dader kon ontdekken, maar zag niets. Een buurvrouw belde 112 en al snel kwamen er agenten die een onderzoek startten. Het rondvliegende staal van de brievenbus bleek ook een auto van een buurman te hebben beschadigd en werd daarnaast tientallen meters verderop in de speeltuin teruggevonden. 'Ik ben zo blij met die koelkast', zegt Koen nog eens.

'Niet in de koude kleren zitten'

Hij is niet iemand die angstig is aangelegd. 'Maar dit gaat me niet in de koude kleren zitten, vooral omdat ik bijna dood ben geweest. Het komt door een beetje geluk dat je nog leeft.' Ook is hij blij dat zijn zoontje van 6 een nachtje eerder dan gepland naar zijn ex is gegaan. 'Soms leggen we een matras neer in de woonkamer en dan slaapt hij daar. Het is echt geluk dat hij er nu niet was, hij was gelijk getraumatiseerd geweest.'

De schade door de vuurwerkbom is groot | Foto: Koen van Dorp

De schade in zijn huis is groot. De glazen pui ligt eruit en overal lagen scherven. De politie vertelde hem dat het waarschijnlijk om een Cobra 8 ging. 'Een kleine dynamietstaaf.' Intussen heeft hij een paar houten platen voor de pui geschroefd. 'En morgen ga ik de woningbouwvereniging bellen om te kijken of zij de rest kunnen regelen.'

'Geen vijanden'

Waarom de vuurwerkbom bij hem naar binnen werd gegooid? 'Ik heb geen idee wie of wat. Ik heb geen vijanden, in ieder geval niet dat ik weet.' Koen heeft aangifte gedaan en de politie doet onderzoek.