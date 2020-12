Coronavirus: Kabinet besluit over nieuwe, zware maatregelen tegen corona

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

NS: aantal treinreizigers dit jaar meer dan gehalveerd

Het aantal treinreizigers komt dit jaar naar verwachting op ongeveer 45 procent uit van 2019. Dat verwacht treinvervoerder Nederlandse Spoorwegen (NS) in zijn eindejaarsprognose. Daarvan zal zo'n 93,4 procent op tijd zijn gearriveerd. De NS had zwaar te lijden onder de coronacrisis en het vele thuiswerken.

Kabinet besluit over nieuwe, zware maatregelen tegen corona

Het kabinet neemt maandag besluiten over nieuwe, zware maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. In de ochtend is er crisisoverleg met bewindslieden die het meest bij de crisis zijn betrokken. Zij zullen de voorstellen bespreken die zondag in het Catshuis op tafel kwamen en die daarna verder zijn uitgewerkt door ambtenaren. Aansluitend neemt het kabinet daarover besluiten tijdens een extra ingelaste ministerraad.

Het is vrijwel zeker dat een groot deel van de winkels moet sluiten. Premier Mark Rutte liet dat vorige week al als optie doorschemeren. De invulling daarvan kan nog alle kanten op, zoals welke winkels precies en hoe lang. Ook over andere maatregelen die in het vizier liggen, is het nog niet duidelijk. Het gaat mogelijk om hernieuwde sluitingen van musea, bioscopen, theaters en andere evenementen. Ook scholen zouden een langere kerstvakantie kunnen invoeren, maar het is nog niet duidelijk of het kabinet dat besluit, wanneer het dan zou ingaan, hoe lang en om welke scholen het gaat

Bijpraten over de maatschappelijke gevolgen

Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komt de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag in Utrecht bijpraten over de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Het SCP houdt bij hoe tevreden Nederlanders zijn over hun leven. In september zei het bureau te verwachten dat de pandemie in de laatste maanden van het jaar meer invloed zou gaan krijgen op het welbevinden van de bevolking.

Ook minister van Justitie, Ferd Grapperhaus, schuift weer aan bij het Veiligheidsberaad. Het beraad gaat praten over handhaving van de kerstdrukte in de winkels, over de aanpak tijdens de komende feestdagen en over extra activiteiten voor jongeren. Ze bespreken ook wat er eventueel gaat gebeuren als de coronacijfers niet drastisch gaan dalen.

Ministerie waarschuwt voor 'fake' lijst met coronamaatregelen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt mensen voor een lijst die zondagavond op social media rondgaat waarin zogenaamd de komende coronamaatregelen van het kabinet staan opgesomd. Volgens een woordvoerder gaat het om onjuiste informatie en betreft het "fake nieuws".

Het departement verwijst op Twitter naar de site van de rijksoverheid waar alle juiste informatie over corona en maatregelen staan. De nieuwe, zwaardere maatregelen die het kabinet inderdaad in petto heeft, zijn nog niet bekend en de besluiten worden maandag genomen. Zondag sprak een deel van het kabinet daarover in het Catshuis.

In de valse opsomming staat onder meer dat naast de winkelsluiting ook contactberoepen tijdelijk moeten stoppen, dat een groep maximaal twee mensen mag zijn, er een landelijk verbod op alcoholverkoop komt na 18 uur en dat er een avondklok wordt ingesteld tijdens de jaarwisseling vanaf 20 uur.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.