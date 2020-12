Coronavirus: Tweede Kamer debatteert direct over lockdown, waterverbruik daalt tijdens toespraak

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Straatverkopers kerstbomen uitverkocht

Veel kerstbomenverkopers op straat zijn uitverkocht. Nadat maandag bekend werd dat alle niet-essentiële winkels zouden sluiten, ontstond er een run op kerstbomen. Verkoper Robert Beuker ruimt dinsdag zijn stalletje op het Haagse Goudenregenplein op: 'Ik ben helemaal los. Ik heb hier 3,5 week gestaan en verkoop net de laatste boom.'

Na de toespraak van premier Rutte werd bekend dat kerstboomverkopers op straat open mogen blijven. 'Bij alle winkels hier op het plein zag ik gisteren rijen; de bloemenzaak, de drankwinkel. Uiteindelijk mogen we allemaal open blijven, maar ik ben uitverkocht.'

De Gamma en Ikea gaven maandag gratis kerstbomen weg, omdat deze winkels wel moeten sluiten.

Tweede Kamer debatteert direct over lockdown

De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag direct over de lockdown die het kabinet een dag eerder bekendmaakte. Het traditionele Vragenuurtje komt daardoor te vervallen.

Premier Mark Rutte verklaarde maandagavond in een televisietoespraak dat het land vijf weken op slot gaat omdat het aantal coronabesmettingen veel te hoog is. Zo gaan onder meer niet-essentiële winkels dicht, moeten scholen online les gaan geven en moeten mensen meer thuiswerken.

Anderhalvemetersamenleving woord van het jaar 2020

Het woord anderhalvemetersamenleving is gekozen tot het woord van het jaar 2020. De term kreeg 29,8 procent van de stemmen en kreeg daarmee de voorkeur boven fabeltjesfuik (11 procent) en viruswappie (10,6 procent), maakte Ton den Boon, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke Van Dale bekend.

Van Dale omschrijft anderhalvemetersamenleving als een samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, met name ter ter voorkoming van virusepidemieën. Veel van de twintig genomineerde woorden dit jaar hebben te maken met de gevolgen van de coronacrisis.

In België werd met een overgrote meerderheid van 53,3 procent van de stemmen het woord knuffelcontact verkozen tot hét woord van het jaar 2020. Van Dale omschrijft knuffelcontact als persoon, buiten de eventuele leden van je gezin, met wie je nauw (fysiek) contact mag hebben, met name tijdens de coronacrisis.

Waterverbruik tijdens toespraak Rutte ongeveer 40 procent minder

Tijdens de televisietoespraak van premier Mark Rutte maandagavond is in Nederland het watergebruik flink gedaald. Volgens waterbedrijf Vitens daalde tijdens de toespraak over het coronavirus de watervraag met 40 procent, een daling van 10,5 miljoen liter in een half uur.

'Om kwart voor zeven zaten we er klaar voor. Het dal was om kwart over zeven. Om half acht zaten we weer op normaal niveau', zo stelt Vitens dinsdagochtend. De 'totale dip' duurde drie kwartier, aldus het waterbedrijf. In die tijd is 15 miljoen liter minder water geleverd.

Kappers bleven tot middernacht open

Kappers in onder andere Leiden, Alphen aan den Rijn en Den Haag bleven maandagavond tot 00.00 uur open. Dit deden ze om nog zoveel mogelijk klanten te helpen voordat ze op slot gingen.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Nederland vijf weken op slot

Nederland zit de komende vijf weken in een lockdown. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd in een toespraak. 'Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we op rekenden.' De maatregelen gaan dinsdag in en gelden tot in ieder geval 19 januari.

Vrijwel alle publiek toegankelijke ruimtes moeten dicht. Dat omvat heel veel', zei Rutte. Onder meer musea, theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s, sauna's, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels gaan dicht. Ook niet-essentiële winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels moeten sluiten. Verder gaat het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen van drie naar twee (met uitzondering van kerst).

Lees meer: Nederland vijf weken op slot, dit zijn de maatregelen vanaf dinsdag

De Jonge: scholen ook dicht om ouders thuis te laten werken

Een van de redenen waarom het kabinet heeft besloten de scholen te sluiten, is dat ouders met thuiszittende kinderen ook sneller zelf thuis werken. Dat heeft minister Hugo de Jonge gezegd in een speciale corona-uitzending van de NOS.

Als ouders kinderen naar school brengen, is dat toch weer een moment van contact, legt De Jonge uit. En het kabinet wil juist alle contactmomenten zoveel mogelijk beperken. 'We hebben ook geleerd uit de eerste golf, toen de scholen gesloten waren, dat het feit dat het basisonderwijs geen fysiek onderwijs geeft, ook helpt dat ouders zich beter houden aan een ander advies, namelijk: werk zoveel mogelijk thuis', voegt de bewindsman toe. 'En dat laatste gaat niet erg best de afgelopen tijd. Want we zien namelijk dat veel te veel mensen toch naar het werk gaan.'

Pakketpunten: onduidelijk wat wel en niet mag

Pakketpunten mogen de komende weken openblijven zodat consumenten pakketjes kunnen ophalen, maar mogen geen andere services verlenen. Dat leidt tot onduidelijkheid bij brancheorganisatie VVP.

'We hebben winkels met een breed assortiment: kranten, kantoorartikelen, rookwaren. Mag je alleen het pakket geven en verder niks anders verkopen?', zegt Gert Koudijs van de VVP.

'Als je alleen de pakketten mag doen en de rest van je assortiment moet afdekken, dan zou dat heel ongelukkig zijn. Het is ook niet rendabel. En dan krijg je ook veel discussies met klanten. Ik durf ook niet te zeggen of mijn achterban dan wel open wil. Iedereen zit met deze vraag.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.