Coronavirus: Recordaantal nieuwe coronabesmettingen, meer dan 21.400 boetes

Winkelstraten dag voor lockdown twee keer zo druk als normaal

De Nederlandse winkelstraten waren maandag ongeveer twee keer zo druk als de week ervoor. Door het uitgelekte nieuws dat Nederland in een lockdown ging, togen nog veel mensen naar de winkel om bijvoorbeeld kerstcadeautjes aan te schaffen of snel nog even naar de kapper te gaan. De dag was daarmee de drukste maandag van het jaar, meldt retailadviesbureau RMC. Dat meet de drukte door de wifi-signalen van passerende mobiele telefoons te tellen.

Zo druk als tijdens Black Friday was het maandag nog niet. Er waren gemiddeld een kwart minder mensen in de winkelstraten dan tijdens dat koopjesfestijn.

Dinsdag, de eerste dag van de lockdown, was het meteen een stuk rustiger. Volgens RMC waren er toen ongeveer 51 procent minder mensen aan het winkelen dan een week ervoor. Ten opzichte van dezelfde dinsdag een jaar geleden was er zelfs driekwart minder winkelend publiek.

Recordaantal coronameldingen afgelopen etmaal

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 11.214 nieuwe coronagevallen geregistreerd, en dat is een nieuw dagrecord. Op 30 oktober meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.083 geregistreerde positieve tests.

Op dinsdag rapporteerde het RIVM bijna 6700 nieuwe gevallen. Dat was lager door een computerstoring. Hoeveel van die gevallen inmiddels wel zijn doorgegeven, is volgens het instituut niet na te gaan.

Coronacrisis zet rem op investeringen bij mkb-bedrijven

De coronacrisis gooit roet in het eten voor de investeringsplannen van Nederlandse mkb-bedrijven. Ruim een vijfde van de ondernemers denkt dat hun investeringen komend jaar zullen afnemen.

Vooral in de horeca gaat de hand op de knip, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na nieuw onderzoek. Ongeveer 42 procent van de horecabedrijven tot ongeveer 250 werknemers verwacht minder te investeren in 2021, vergeleken met dit jaar. Door de gedwongen horecasluiting in de coronalockdown hebben cafés en restaurants het al een tijdje erg moeilijk.

In vrijwel alle bedrijfstakken wordt rekening gehouden met minder investeringen. Toch denkt een deel van de mkb-ondernemers, ongeveer 15 procent van het totaal, volgend jaar juist meer geld in hun bedrijf te steken. Dit betreft onder meer bedrijven in de verhuur en handel van onroerend goed.

OM: Aantal coronaboetes opgelopen tot ruim 21.400

Het aantal coronaboetes op basis van overtredingen van de regionale noodverordeningen is opgelopen tot 21.409. De meeste boetes worden uitgedeeld aan mensen die niet voldoende afstand houden. Daarnaast zijn er sinds 1 juni 4736 reizigers in het openbaar vervoer beboet voor het niet dragen van een mondkapje, maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend.

De overtredingen op de noodverordeningen komen bij het het OM binnen in de vorm van een proces-verbaal dat is opgemaakt door politieagenten of boa’s. Dat waren er tot 6 december 31.196, dus het OM moet nog bijna 10.000 processen-verbaal beoordelen.

Justitie stuurt gemiddeld 45 procent van de processen-verbaal terug naar de agent of de boa met een verzoek om een aanvulling, voordat er een strafbeschikking in de vorm van een geldboete wordt opgelegd. Die boetes bedragen sinds 14 oktober 95 euro.

Geen publieke vieringen: Rooms Katholieken moeten kerst-missen missen

In de Rooms-Katholieke kerken zijn dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daartoe besloten, zo meldt een woordvoerster van de Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK). Het betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden.

De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. 'Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, nemen de bisschoppen met pijn in het hart', zo luidt de verklaring.

Kabinet grijpt in: Action en Wibra mogen deuren niet openen

Het kabinet komt met strengere coronaregels voor grote winkelketens. Volgens Haagse bronnen aan de NOS wordt er rekening mee gehouden dat filialen van winkelketens toch moeten dichtgaan. Op allerlei niveaus wordt daar op dit moment over overlegd.

Er is veel onduidelijkheid over welke winkels nou precies open mogen en wat essentieel is en wat niet. Volgens de richtlijnen van het Rijk mag een filiaal open als het meer dan 70 procent van zijn omzet uit 'essentiële diensten' haalt. En als een winkel voor die producten een omzet van 30 procent haalt, mag dat deel van de winkel open.

Ketens als Action en Wibra hebben aangekondigd dat ze hun deuren voor klanten openen die producten willen kopen die als essentieel worden beschouwd, zoals schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten en etenswaren.

Dat leidt tot veel irritatie bij een deel van de Tweede Kamer en ook in het kabinet wordt de situatie met veel zorgen gevolgd.

Nachtopvang tijdens lockdown weer open voor alle daklozen

Alle daklozen moeten de komende weken terecht kunnen bij de nachtopvang. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen dit te regelen. Ook mensen die hier normaal geen recht op hebben, moeten tijdens de winterse lockdown gebruik kunnen maken van de opvang. Overdag mogen daklozen ook naar binnen om op te warmen, naar de wc te gaan en te eten.

Tijdens de eerste lockdown en de twee weken in november waarin extra strenge coronaregels golden, werd de opvang ook uitgebreid naar deze groep. Het gaat vooral om Oost-Europese migranten en zogenoemde 'buitenslapers' die zorg mijden. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft hierover afspraken gemaakt met de gemeenten. Het kabinet betaalt de extra kosten van de maatregelen.

Foto: Omroep West

Ook mag georganiseerde en besloten dagbesteding voor kwetsbare groepen doorgaan. Volgens Blokhuis is het geen probleem als de dak- en thuislozen daar een kopje koffie drinken of wat eten. Ook hotels die daklozen opvangen, mogen maaltijden verzorgen. Maar deze moeten wel worden afgehaald en op de kamer worden gegeten.

Kwart minder treinreizigers op eerste dag lockdown

Dinsdag, op de eerste dag van de nieuwe coronamaatregelen, reisden een kwart minder mensen met de trein dan voor de aanscherping van het maatregelenpakket. Het kabinet kondigde maandagavond nieuwe coronaregels aan. Het openbaar vervoer is op dit moment alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.

Omdat de scholen vanaf woensdag pas gesloten zijn, zal de daling doorzetten, verwacht de NS. Op dit moment is het totaal aantal treinreizigers zo'n 26 procent van het aantal voor de coronacrisis. Voor corona reisden er dagelijks zo'n 1,3 miljoen mensen met de trein. 'Het is natuurlijk een treurig beeld, al die lege treinen', zegt een woordvoerder van de NS. 'Maar het betekent wel dat Nederlanders zich aan de nieuwe maatregelen houden.'

Foto: John van der Tol

De NS verwacht niet dat er, net als tijdens de lockdown in het voorjaar, een basisdienstregeling moet komen. 'Op dit moment rijdt 90 procent van de treinen', aldus de woordvoerder. 'We gaan er vanuit dat dat zo blijft.' In april reisden het kleinst aantal mensen met de trein: 9 procent ten opzichte van voor de coronacrisis. De NS stelde toen een basisdienstregeling in. Dat zal nu niet nodig zijn, aldus de woordvoerder, omdat openbaarvervoerbedrijven met de beschikbaarheidsvergoeding van de overheid 93 procent van hun kosten vergoed krijgen.

GGD Haaglanden vaccineert zorgmedewerkers op één locatie

GGD Haaglanden gaat zorgmedewerkers, die als eerste gevaccineerd worden, op één centrale locatie in de regio inenten. Waar dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. 'We zijn nu twee locaties aan het onderzoeken, ik verwacht dat we daar deze week uitsluitsel over kunnen geven', zegt een woordvoerster van de gezondheidsdienst. Volgens haar worden de vaccinaties gegeven door tientallen zorgmedewerkers in de regio. Ook worden mogelijk medewerkers van het Rode Kruis ingezet.

GGD Haaglanden wil daarnaast zo snel mogelijk beginnen met inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen en mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen worden in hun eigen woonomgeving ingeënt. Voor het vaccineren van de bevolking daarna komen meerdere priklocaties. 'Dat moet verder nog allemaal uitgewerkt worden. Wij richten ons nu op die eerste fase', aldus de woordvoerster. De gezondheidsdienst houdt er rekening mee dat ongeveer 550.000 inwoners een prik moeten krijgen.

Ook GGD Hollands Midden zoekt nog een geschikte locatie. Een woordvoerder legt uit waarom er gekozen is voor een centrale locatie om te vaccineren. 'De vaccins worden per 1.000 geleverd. Daarom is het logistiek logischer om vanaf een grote locatie te vaccineren in plaats van binnen de individuele instellingen.'

Extra vroege opbouw markt Wateringen vanwege verwachte drukte

Op de markt in Wateringen zijn de marktkooplui woensdagochtend extra vroeg begonnen met opbouwen. 'Ik verwacht veel drukte', zegt een verkoper van onder meer dierenvoeding op Radio West. 'Dat merkte ik gisteren ook al, het was gigantisch druk. We zijn één van de weinige plekken waar je nog iets kunt kopen, buiten de supermarkten.'

Officieel opent de Wateringse markt om half 10. 'Maar mensen kunnen nu al langskomen', zegt de marktkoopman, terwijl hij de laatste producten op de juiste plaats legt. 'Voor de spreiding is dat wel handig.'

Scholen en kinderopvang dicht tijdens hardere lockdown

Onderwijsinstellingen en de kinderopvang gaan met ingang van woensdag dicht in het kader van de hardere lockdown die premier Mark Rutte maandag aankondigde. De leerlingen krijgen weer virtueel les, hoewel veel scholen ervoor hebben gekozen om woensdag al de kerstvakantie te laten ingaan.

Het kabinet besloot tot sluiting van scholen en opvang omdat er bij het brengen en halen van de kinderen veel contactmomenten zijn. Bovendien houden de ouders zich door de sluiting ook beter aan het advies om thuis te werken, zei zorgminister Hugo de Jonge na de toespraak van Rutte. Veel basisscholen voelden zich overvallen door het besluit om de scholen te sluiten. Ze zeggen de dagen voor de kerstvakantie nodig te hebben om het afstandsonderwijs te organiseren. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen worden nog wel opgevangen.

De maatregel duurt zeker tot 19 januari, maar op aandringen van de Tweede Kamer gaat het kabinet begin januari bekijken of de basisscholen eerder open kunnen, schrijft de NOS. Veel partijen hebben grote moeite met de langdurige sluiting van het basisonderwijs, vanwege de gevolgen voor met name kwetsbare leerlingen. Die kunnen vaak niet overweg met onderwijs op afstand. Maar premier Rutte wil daar 'zeer terughoudend' mee zijn.

'Corona remt bevolkingsgroei in 2020, maar dat is tijdelijk'

De bevolking groeit dit jaar vanwege het coronavirus veel minder dan normaal, maar dat is tijdelijk. Omdat mensen ouder worden en vanwege migratie zal Nederland 18 miljoen inwoners tellen in 2026. Dat verwachten onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De statistici gaan ervan uit dat de bevolking dit jaar met 63.000 mensen groeit. Dat is een halvering vergeleken met de groei in 2019. Dit jaar overleden buitengewoon veel mensen vanwege het coronavirus. Bovendien zakte de migratie in vanwege de vele reisbeperkingen.

Nieuwjaarsontvangst koning in Den Haag voor coronahulpverleners afgelast

De kleine nieuwjaarsontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 12 januari gaat niet door. Ze zouden in kleine kring betrokkenen bij de bestrijding en gevolgen van de coronapandemie ontvangen. Deze bijeenkomst is afgelast vanwege de lockdown, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. De bijeenkomst zou plaatsvinden op Paleis Noordeinde. Het is niet bekend of de receptie na de lockdown alsnog plaatsvindt.

Eerder was al besloten de traditionele nieuwjaarsontvangsten van Willem-Alexander en Máxima af te gelasten vanwege de reguliere coronamaatregelen. Tijdens de jaarlijkse ontvangsten mogen leden van het corps diplomatique bij het koninklijk paar op bezoek komen. Daarbij gaat het om functionarissen die hun staat vertegenwoordigen, zoals ambassadeurs en consuls.

Raadsvergadering Noordwijk geschrapt

De gemeenteraadsvergadering van Noordwijk is dinsdagavond door een technische storing geschrapt, meldt de gemeente. Het lukte niet om de vergadering op te starten.

De vergadering wordt verplaatst naar woensdagavond. Vanwege het coronavirus vergaderen de gemeenteraadsleden digitaal vanuit huis.

Code oranje voor hele wereld

Vanaf woensdag geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat dinsdag besloten vanwege de ernstige situatie met corona in Nederland. Dat betekent dat alle landen die nog op geel stonden (let op: veiligheidsrisico's) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) zijn gezet.

Tot nu toe stonden alleen nog de Canarische Eilanden op geel, net als de Nederlands Caribische eilanden Aruba en Bonaire. Premier Rutte kondigde tijdens het coronadebat al aan dat Aruba en Bonaire op oranje gingen.

