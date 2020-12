Coronavirus: Scholen en kinderopvang vanaf vandaag dicht

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Scholen en kinderopvang dicht tijdens hardere lockdown

Onderwijsinstellingen en de kinderopvang gaan met ingang van woensdag dicht in het kader van de hardere lockdown die premier Mark Rutte maandag aankondigde. De leerlingen krijgen weer virtueel les, hoewel veel scholen ervoor hebben gekozen om woensdag al de kerstvakantie te laten ingaan.

Het kabinet besloot tot sluiting van scholen en opvang omdat er bij het brengen en halen van de kinderen veel contactmomenten zijn. Bovendien houden de ouders zich door de sluiting ook beter aan het advies om thuis te werken, zei zorgminister Hugo de Jonge na de toespraak van Rutte.

Veel basisscholen voelden zich overvallen door het besluit om de scholen te sluiten. Ze zeggen de dagen voor de kerstvakantie nodig te hebben om het afstandsonderwijs te organiseren. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen worden nog wel opgevangen.

'Corona remt bevolkingsgroei in 2020, maar dat is tijdelijk'

De bevolking groeit dit jaar vanwege het coronavirus veel minder dan normaal, maar dat is tijdelijk. Omdat mensen ouder worden en vanwege migratie zal Nederland 18 miljoen inwoners tellen in 2026. Dat verwachten onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De statistici gaan ervan uit dat de bevolking dit jaar met 63.000 mensen groeit. Dat is een halvering vergeleken met de groei in 2019. Dit jaar overleden buitengewoon veel mensen vanwege het coronavirus. Bovendien zakte de migratie in vanwege de vele reisbeperkingen.

Nieuwjaarsontvangst koning in Den Haag voor coronahulpverleners afgelast

De kleine nieuwjaarsontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 12 januari gaat niet door. Ze zouden in kleine kring betrokkenen bij de bestrijding en gevolgen van de coronapandemie ontvangen. Deze bijeenkomst is afgelast vanwege de lockdown, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. De bijeenkomst zou plaatsvinden op Paleis Noordeinde. Het is niet bekend of de receptie na de lockdown alsnog plaatsvindt.

Eerder was al besloten de traditionele nieuwjaarsontvangsten van Willem-Alexander en Máxima af te gelasten vanwege de reguliere coronamaatregelen. Tijdens de jaarlijkse ontvangsten mogen leden van het corps diplomatique bij het koninklijk paar op bezoek komen. Daarbij gaat het om functionarissen die hun staat vertegenwoordigen, zoals ambassadeurs en consuls.

Raadsvergadering Noordwijk geschrapt

De gemeenteraadsvergadering van Noordwijk is dinsdagavond door een technische storing geschrapt, meldt de gemeente. Het lukte niet om de vergadering op te starten.

De vergadering wordt verplaatst naar woensdagavond. Vanwege het coronavirus vergaderen de gemeenteraadsleden digitaal vanuit huis.

Code oranje voor hele wereld

Vanaf woensdag geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat dinsdag besloten vanwege de ernstige situatie met corona in Nederland. Dat betekent dat alle landen die nog op geel stonden (let op: veiligheidsrisico's) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) zijn gezet.

Tot nu toe stonden alleen nog de Canarische Eilanden op geel, net als de Nederlands Caribische eilanden Aruba en Bonaire. Premier Rutte kondigde tijdens het coronadebat al aan dat Aruba en Bonaire op oranje gingen.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.