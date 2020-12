Coronavirus: Nog geen duidelijkheid over Nederlandse start vaccinatiecampagne

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Motor- en bromfietsrijlessen mogen toch doorgaan tijdens lockdown

Rij-instructeurs mogen motor- en bromfietsrijlessen blijven geven tijdens de strenge lockdown tot 19 januari, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten. 'Dat kan omdat ze buiten plaatsvinden en mensen niet in elkaars nabijheid komen', laat een woordvoerder weten.

De 1,5 meter afstand kan voldoende worden bewaard en bovendien dragen zowel instructeur als leerling een helm en speciale kleding, is de overweging.

Het CBR blijft echter wel gesloten, dus praktijk- en theorie-examens zijn voor deze kandidaten niet mogelijk om af te leggen tot en met 19 januari. 'Wij blijven bij het bericht van maandag en blijven dus gesloten om zo min mogelijk verplaatsingen, contacten en stromen van mensen te hebben', verklaart een woordvoerder de keuze van het examencentrum.

'Mantelzorgers van dementerenden zwaarder belast in coronajaar'

Zo'n twee derde van de mantelzorgers van mensen met dementie zeggen zwaarder belast te zijn dan normaal, als gevolg van de coronacrisis, meldt Alzheimer Nederland op basis van onderzoek onder ruim 3500 mantelzorgers. De oorzaak voor de toegenomen druk op mantelzorgers is volgens de koepelorganisatie het wegvallen van professionele ondersteuning.

Zo'n 45 procent van de mantelzorgers krijgt in de coronacrisis minder steun van de dagbesteding en vrijwilligers. Bij 20 procent van de mantelzorgers viel de zorgmanager weg. Daardoor waren mantelzorgers van mensen met dementie de afgelopen maanden vaak op zichzelf aangewezen, aldus Alzheimer Nederland. En dat terwijl mantelzorgen voor een dementerende naaste gemiddeld evenveel tijd kost als een fulltime baan. Partners van iemand met dementie zijn gemiddeld zelfs 65 uur per week kwijt aan de zorg.

Het merendeel van de mantelzorgers heeft veel problemen om dagelijkse activiteiten te combineren met zorgtaken. Zodoende geeft 28 procent van de mantelzorgers aan de zorg nog maar een jaar langer vol te houden.

Nog geen duidelijkheid over Nederlandse start vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid komt pas volgende week met meer informatie over wanneer Nederland start gaat met de vaccinatiecampagne, zegt een woordvoerder. Eerder donderdag zei voorzitter Ursula van der Leyen van de Europese Commissie dat het inenten in heel de Europese Unie start op 27, 28 en 29 december, maar het ministerie kan nog niet zeggen wat deze uitspraak betekent voor Nederland.

Dinsdag benadrukte coronaminister Hugo de Jonge dat het vaccineren 'niet valt of staat met een week eerder beginnen', maar wel met een veilig en zorgvuldig verloop.

Brussel: EU begint 27, 28 en 29 december met inenten

Het inenten met het eerste coronavaccin begint in de hele Europese Unie op 27, 28 en 29 december. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. 'We beschermen onze burgers samen', twittert ze. EU-landen gaan zelf over hun vaccinatiecampagne, maar willen graag samen optrekken.

'Het is soms eenzaam'

'Het is eenzaam op momenten, kan ik je vertellen.' Claudia (47) prijst zich gelukkig met haar dochter, maar in de weken dat zij bij haar vader is, neemt het gevoel van eenzaamheid in deze coronatijd flink toe. Haar vriendin Neiske wil haar daarom verrassen en laten weten dat ze aan haar denkt in het Omroep West-programma 'Ik denk aan jou'.

LEES OOK: Claudia (47) ziet haar dochter om de week: 'Het is soms eenzaam'

Rijksmuseum van Oudheden ziet bezoekersaantal halveren

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zag zijn gebruikelijke bezoekersaantal van gemiddeld 200.000 per jaar over het afgelopen jaar meer dan halveren tot 92.000. Bijna de helft van die 92.000 bezoekers kwam naar het museum voor de eerste sluiting wegens corona op 13 maart.

Dat kwam met name door de wintertentoonstelling Cyprus. Eiland in beweging, die anders kort na de lockdown zou zijn geëindigd. Dergelijke grote wintertentoonstellingen halen altijd een zeer groot deel van het jaaraantal bezoekers binnen, licht een woordvoerster toe.

De musea maken tegen de jaarwisseling altijd hun bezoekersaantallen bekend. Die zullen dramatisch lager zijn dan andere jaren door de sluitingen en beperkende maatregelen toen ze wel open mochten. Ook zijn niet alle museumliefhebbers even happig op een bezoek, ondanks alle coronaprotocollen die voor de veiligheid zijn opgesteld. De verwachting was toen dat de publieksgerelateerde inkomsten met 60 procent zouden dalen. De omzet van de musea was vorig jaar 1,1 miljard. Daarvan kwam de helft uit subsidies en de helft uit eigen inkomsten.

Laatste lesdag voor wiskundeleraar Paul: 'Je voelt echt een afstand'

Het is bijna kerstvakantie, maar wiskundeleraar Paul van Dijk van het Lyceum Ypenburg heeft nog een drukke dag. Hij geeft vandaag vijf lessen van 40 minuten. En dat allemaal online. Paul zit zelf wel in het lokaal, zijn leerlingen ziet hij op een scherm. 'Het is fijner om op school te werken, hier heb ik ook een digibord en kan ik de leerlingen beter wiskundeles geven', aldus de docent.

Het is weer even wennen, dat online lesgeven. 'Het is wel zwaar, je mist het fysieke contact met de leerlingen. Ze hebben wel camera's aan maar je voelt echt een afstand, dat voel je in de les minder.'

Luister hier terug hoe de leerlingen het online lesgeven vinden:

Alphen aan den Rijn sluit fietsenstallingen

De gemeente Alphen aan den Rijn houdt de fietsenstallingen en openbare toiletten tot en met Kerstmis gesloten. Op die manier wil de gemeente mensen stimuleren om niet naar het Alphense stadshart te komen. Dit meldt mediapartner Studio Alphen. Het gaat om de fietsenstallingen van Castellum (Fossapad) en de bibliotheek (Aarkade). In de reguliere fietsenrekken op straat blijft het wel mogelijk om je fiets neer te zetten.

'Horeca heeft nog jaren last van crisis'

De horeca heeft nog jaren last van de naweeën van de coronacrisis. Dit jaar zal de sector zijn omzet met 40 procent zien dalen in vergelijking met een jaar eerder. Voor volgend jaar is de situatie iets rooskleuriger, maar de omzet zal dan nog altijd 20 procent lager zijn dan in 2019. Door het langdurige verlies aan inkomsten en het onzekere perspectief zal het aantal bedrijfsbeëindigingen en faillissementen volgend jaar flink stijgen. Verder is de vraag of de niveaus van voor de crisis nog wel zullen worden gehaald.

Dat voorspelt het Economisch Bureau van ING in een rapport over de sector. Volgens ING zal het herstel vaart krijgen om het moment dat wordt begonnen met vaccineren en maatregelen stapsgewijs kunnen worden teruggedraaid. Het exacte omslagpunt laat zich volgens ING lastig voorspellen.

De terugkeer naar normale omzetniveaus duurt bij hotels en cafés gemiddeld genomen langer dan bij restaurants en vakantieparken. Dit komt mede doordat hotels en cafés dit jaar met het grootste omzetverlies kampen. Daarbij blijven volgens ING beide branches volgend jaar relatief lang last houden van coronamaatregelen.

Verkeersdrukte op eerste dag lockdown iets afgenomen

De verkeersdrukte nam af op dinsdag, de eerste dag van de lockdown, maar lang niet zo veel als tijdens de eerste lockdown in maart. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Met name op de snelwegen rijden minder auto's.

Afgelopen dinsdag was het aantal auto's op de snelweg 18 procent lager dan begin maart, toen er nog geen coronamaatregelen van kracht waren. In de weken voor de nieuwe lockdown was het telkens nog 15 procent rustiger op dinsdag. Nederlanders pakten ook al minder de auto nadat de gedeeltelijke lockdown half oktober was afgekondigd en dat effect lijkt nu iets versterkt. Het was deze dinsdag nog wel drukker op de weg dan eind maart, toen de 'intelligente lockdown' was afgekondigd vanwege de eerste coronagolf. De drukte op de snelwegen was destijds bijna gehalveerd.

CDA wil dat kerkklokken het nieuwe jaar inluiden

Het CDA roept alle kerken in Nederland op het nieuwe jaar in te luiden door de kerkklokken te laten beieren om middernacht in de oudejaarsnacht. In een filmpje op sociale media doet Kamerlid Chris van Dam deze oproep, onder de hashtag #nietalleen.

'Het CDA roept alle kerken in Nederland op om oudejaarsnacht om 00.00 uur de kerkklokken te laten klinken. Niet alleen als subtiel alternatief voor het vuurwerk dat dit jaar niet mag worden afgestoken, maar ook als teken van verbondenheid tussen al die Nederlanders in deze moeilijke tijd. In het bijzonder voor hen die alléén de oudejaarsnacht moeten doormaken. Niet alleen!'

De oproep kan alvast op steun rekenen van ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. 'Laat het luiden van de kerkklokken een onderstreping zijn van de boodschap van de kerken aan iedereen die het in deze pittige tijd nodig heeft om te horen: je bent niet alleen', schrijft hij op Twitter.

Ollongren: nog meer coronasteun naar gemeenten en provincies

Het kabinet trekt nog eens honderden miljoenen euro uit voor gemeenten, provincies en waterschappen om ze langer financieel te ondersteunen in de coronacrisis. De overheden lopen veel inkomsten mis maar maken wel veel extra kosten in verband met corona. Eerder dit jaar kwam er al een bedrag vrij van ruim 1,5 miljard.

Omdat de crisis langer duurt en nog strengere maatregelen zijn ingevoerd, reserveert minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) meer geld. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze onder meer dat de reservering voor gederfde inkomsten met 150 miljoen euro wordt verhoogd naar 250 miljoen. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de meerkosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning in 2021.

Volgens de minister heeft het eerdere steunpakket goed gewerkt, omdat de dienstverlening, de zorg en andere gemeentelijke taken konden doorgaan. Ook ging er geld naar buurthuizen, speeltuinen, en vrijwilligersorganisaties. Afgesproken is nu onder meer dat er nog 100 miljoen gaat naar de zwembaden en ijsbanen en 60 miljoen naar amateursportclubs. Ook komt er geld bij voor de afvalinzameling. Omdat veel mensen thuiswerken, is er veel meer restafval dat moet worden afgevoerd.

Mbo-studenten aan de slag in stembureaus bij verkiezingen

Mbo-studenten gaan bij de komende Tweede Kamerverkiezingen aan de slag als vrijwilliger op stembureaus. Dat meldt de MBO Raad, die hiervoor gaat samenwerken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 17 maart volgend jaar.

Door de coronamaatregelen zijn meer mensen nodig dan normaal om de verkiezingen in goede banen te leiden. In totaal zijn zeker 70.000 vrijwilligers nodig. Ook in verschillende functies zoals bijvoorbeeld facilitaire medewerkers, gastheren en -vrouwen en beveiligers. Het mbo is bij uitstek opleider van veel van deze beroepen, aldus de MBO Raad. Door leerlingen in te zetten, kunnen ze zo hun opleiding van de nodige praktijkervaring voorzien, is de redenering.

Brandbrief tabakszaken: laat ons hele assortiment verkopen

Bij ondernemers van tabaks- en gemakswinkels bestaat onduidelijkheid over de nieuwe coronaregels. De zaken die open zijn, mogen momenteel niet hun volledige assortiment verkopen. Om dat te veranderen stuurt branchevereniging NSO Retail een brandbrief aan minister Grapperhaus (Handhaving), meldt RTL Nieuws.

Alleen tabaks- en gemakswinkels met afhaalpunten voor pakketjes mogen nu nog open blijven. Ook postzegels mogen worden verkocht, maar als klanten in dezelfde winkel bijvoorbeeld een krant, ansichtkaart of Staatslot willen kopen, moeten winkeliers dat weigeren. Volgens NSO Retail is die situatie niet houdbaar.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.