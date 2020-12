Coronavirus: eerste vaccinatierondes in januari, 10.000 vaccins voor Nederland

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Haga Ziekenhuis krijgt kerststukjes van schoolkinderen

Leerlingen van de basisschool De Abeel in Den Haag hebben kerststukjes gemaakt voor medewerkers van het Haga Ziekenhuis. 'We wilden voor de mensen in de zorg, die het nu ook zwaar hebben, iets aardigs doen', legt Judith van Dijk, een van de docenten van de school, uit.

De school heeft niet alleen kerststukjes voor het ziekenhuis gemaakt, want de middenbouw van de school begon met het maken van stukjes voor eenzame ouderen. De bovenbouw haakte hierop in en heeft kerststukjes voor het Haga gemaakt. 'Zij kunnen wel een extra blijk van waardering gebruiken in deze tijd', vertelt Van Dijk.

Volgens de docente heeft het maken van de kerststukjes geholpen om de leerlingen bewust te maken van de huidige situatie. 'De kinderen vragen wel waarom ze hun stukje niet mee naar huis mogen nemen. En dan kun je met ze in gesprek gaan over hoe het nu in Nederland gesteld is en dat het juist in deze donkere tijd goed is om iets voor een ander te doen.'

Meldpunt voor klachten over vakanties in coronatijd

Veel vakanties en reizen zijn geannuleerd of omgeboekt sinds de uitbraak van het coronavirus. Daarbij hielden reisaanbieders zich niet altijd aan de regels. Om duidelijk te krijgen welke problemen er nu nog zijn, start de Consumentenbond een meldpunt.

De organisatie kreeg sinds het begin van de coronacrisis 'vele honderden' klachten over luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, vakantieparken en boekingswebsites. Sommige aanbieders dwongen consumenten om vouchers te accepteren of betaalden geld van geannuleerde vluchten niet op tijd terug. Soms ook werd niet de hele reissom vergoed, of werden bij het omboeken onterecht kosten berekend. Klantenservices waren bovendien vaak slecht, of helemaal niet bereikbaar.

De Consumentenbond sprak daarover met brancheorganisaties, reisaanbieders, politiek en ook met toezichthouders Autoriteit Consument & Markt en Inspectie Leefomgeving en Transport. Een deel van de klachten werd opgelost, voor andere is beterschap beloofd. Met het nieuwe meldpunt wil de consumentenorganisatie zien of er nog steeds knelpunten zijn.

Holland Casino schrapt honderden banen

Holland Casino gaat banen schrappen in verband met de coronacrisis. Het staatsgokbedrijf werkt aan een reorganisatie en daarbij is het volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën niet mogelijk om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Hoeveel banen er precies zullen verdwijnen is nog niet duidelijk. Volgens De Telegraaf staan er zeker honderden banen op de tocht. In totaal werken er bij Holland Casino ongeveer 4000 mensen.

De virusuitbraak drukt dit jaar zwaar op de resultaten van Holland Casino. Met de ingreep wil het bedrijf de kosten verlagen en de organisatie weer toekomstbestendig maken, heeft Vijlbrief aangegeven in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer. Bij de onderneming zelf was vrijdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

Pfizer: dit jaar nog 10.000 Nederlandse vaccins

Als het vaccin tegen corona van Pfizer maandag wordt goedgekeurd, heeft de farmaceut nog voor het eind van het jaar een kleine voorraad voor ons land beschikbaar. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf gezegd. Het zou om een voorraad van 10.000 vaccins kunnen gaan.

Bij goedkeuring vaccin op 8 januari eerste inenting in Nederland

De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland vindt plaats op 8 januari, mits het Europees geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech volgende week goedkeurt. Dat meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is dit de snelst haalbare planning van de GGD en het RIVM, die zorgvuldig, veilig en verantwoord is. 'Uiteindelijk is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad ons doel.' Uiterlijk 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren. Dat wordt vervolgens binnen uiterlijk een week uitgebreid naar 25 locaties.

