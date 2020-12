Coronavirus: Negatieve test voor bezoek België, 'sluit supermarkten tijdens kerst'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Koopmans: we moeten ons wapenen tegen volgende uitbraak

'We moeten nu investeren en ons wapenen tegen een volgende uitbraak.' Dat zegt viroloog Marion Koopmans in een interview met Trouw. Ze ziet daarin een rol weggelegd voor de wetenschap. 'Het lijkt me een enorme uitdaging om te onderzoeken of je zo'n uitbraak kunt voorspellen.'

Koopmans noemt terug naar normaal, als het coronavirus onder controle is, geen vanzelfsprekendheid. 'Die fout moeten we niet maken. Ik hoop dat het besef blijft hangen dat we moeten nadenken over onze eigen rol in het ontstaan van pandemieën, dat door klimaatverandering, door ontbossing en door onze manier van leven virussen steeds vaker overspringen. Iedereen weet nu wat altijd wordt bedoeld als virologen waarschuwden.'

FNV: sluit supermarkten tijdens kerstdagen

Vakbond FNV Handel pleit ervoor alle supermarkten op slot te gooien tijdens de kerstdagen. Dat moet er vooral voor zorgen dat het winkelpersoneel rust krijgt, zegt sectorhoofd van FNV Handel Mari Martens in het AD. Martens verwacht niet dat zo'n sluiting voor problemen zorgt. 'De meesten zorgen er echt wel voor dat ze hun boodschappen tijdig in huis hebben.'

Volgens Martens gaat het veel over zorgmedewerkers als het om overbelasting door corona gaat, maar zit ook het supermarktpersoneel aan zijn taks. 'Medewerkers willen na dit zware jaar Kerstmis met hun dierbaren doorbrengen en niet in een overvolle supermarkt.'

Daar komt volgens de FNV-bestuurder bij dat er een zeer grote kans is dat het tijdens de kerstdagen te druk wordt in de winkels. 'Het is nu al razend druk', aldus Martens. 'In de supermarkten werken bovendien veel jonge mensen. Het is onverantwoord hen met deze toeloop op te zadelen.'

Nederlander moet negatieve test tonen voor reis naar België

Nederlanders en andere buitenlanders moeten met ingang van Kerstmis een negatieve uitslag van een coronatest laten zien als ze naar België willen komen. De test mag niet ouder zijn dan twee dagen. Er komen controles aan de grens, hebben de Belgische autoriteiten vrijdag besloten.

België vreest een grote toestroom van Nederlanders die bij de zuiderburen willen winkelen. Ze wijken mogelijk uit nu de meeste winkels in Nederland hebben moeten sluiten.

Drie GGD-regio's zijn de eerste met coronavaccinatie

Utrecht, Rotterdam en Hart voor Brabant zijn de eerste drie GGD-regio's die beginnen met het vaccineren tegen corona. Dat zegt een woordvoerder van GGD-koepel GGD GHOR.

Utrecht start op 8 januari, zegt een woordvoerster van de GGD Utrecht. De precieze locatie is nog niet bekend, daar wordt volgens haar nog over onderhandeld. 'Het moet een locatie zijn die we voor langere tijd kunnen huren, omdat we na de zorgmedewerkers ook de bevolking gaan vaccineren.' Of dat in de stad zelf of daarbuiten is, is dus ook nog niet bekend.

Een woordvoerster van de GGD-regio Rotterdam bevestigt dat ook daar vroeg in januari een begin met vaccineren wordt gemaakt. Maar waar dat gaat gebeuren en wat de precieze datum is, kan ze nog niet zeggen. Dat wordt volgens haar maandag bekendgemaakt.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.