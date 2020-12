OM: sterker bewijs tegen verdachte moord Naaldwijk op Poolse Iwona Galla

Poolse Iwona Galla werd in 2003 vermoord in een huis in Naaldwijk | Foto-Politie

Het Openbaar Ministerie zegt sterker bewijs te hebben tegen Mustafa A. (48), de verdachte van de moord op de 31-jarige Iwona Galla in mei 2003 in een woning aan de Vuurdoorn in Naaldwijk. De Poolse vrouw werd er om het leven gebracht toen ze wiet ging knippen op de zolder van de woning. Een bekende van Mustafa A. heeft verklaard dat de verdachte er een inbraak wilde gaan plegen.

Volgens de getuige zou hij vlak voor de moord op Iwona Galla met de verdachte bij de woning een verkenning hebben uitgevoerd, om te kijken of een geslaagde inbraak mogelijk was. De bekende van Mustafa heeft toen afgezien van de inbraak. Het OM gaat er vanuit dat de verdachte zelf wel de woning is binnengegaan, om de wiet op zolder te stelen. In dit scenario zou hij toen betrapt zijn door Iwona Galla, waarna hij haar geslagen en gewurgd zou hebben.

Mustafa A. zit inmiddels ruim anderhalf jaar in voorarrest, nadat een coldcase-team van de politie de Naaldwijkse zaak heropend had. Van A. was al DNA op een hand van het slachtoffer gevonden. 'Het bewijs tegen verdachte is alleen maar sterker geworden', zei de officier van justitie maandag tijdens een nieuwe zitting bij de Haagse rechtbank. De aanklaagster wees op de nieuwe getuigenverklaring dat A. een inbraak wilde plegen in de woning.

DNA op hand

De zaak is maandag nog niet inhoudelijk behandeld. Het is de bedoeling dat dit op 19 februari volgend jaar gebeurt. Er worden eerst nog twee andere getuigen verhoord, waarvan de identiteit niet bekend is. Ook wordt nog onderzocht hoe het DNA van verdachte op de hand van A. kan zijn gekomen. Mustafa A. herhaalde maandag bij de rechtbank dat hij onschuldig is, en verzocht opnieuw om vrijlating uit voorarrest. Opnieuw werd dat verzoek door de rechtbank afgewezen.

De advocaat van de familie van Iwona Galla kondigde aan dat Poolse familieleden aanwezig zullen zijn bij de inhoudelijke behandeling in februari.