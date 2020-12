De kansen van Van Duijvenbode, De Zwaan en Kuivenhoven op het WK darts

Nieuwlaat heeft samen met presentator Koert Westerman een boek geschreven waarin alle belangrijke darters en toernooien van de afgelopen vier decennia de revue passeren. Toepasselijk heet het boek 'De Dikke van Darte' en natuurlijk is er een prominente plek voor het Haagse darticoon Raymond van Barneveld in het overzichtswerk. De Hagenaar is voor het eerst sinds 26 jaar niet te zien tijdens het WK.

'De laatste keer was in 1994', weet Nieuwlaat. 'Wat dat betreft wordt er dit jaar geschiedenis geschreven. Dit jaar hoop ik op een finale tussen Michael van Gerwen en Gerwyn Price. Ook hoop ik dat de regiogenoten het goed doen. Dat vind ik altijd leuk.'

Verwachtingen

Net als Raymond van Barneveld is Roland Scholten verweven met de opkomst van het Nederlandse darten. Halverwege de jaren negentig vormde het duo het gezicht van het Nederlandse dartgilde. Als geen ander weet Scholten hoe het is om op het hoogste podium te staan. 'Het gaat er om hoe goed je met de druk kunt omgaan. Een laag geklasseerde speler heeft daar amper last van terwijl de nummer één van de wereld constant de verwachtingen waar moeten maken.'

Gaan De Zwaan, Kuivenhoven en Van Duijvenbode zo uitblinken dit toernooi dat ze in de herziende versie van 'De Dikke van Darte' komen te staan? En wat staat het trio op het podium te wachten? Nieuwlaat en Scholten geven antwoord.

Jeffrey de Zwaan

Jeffrey de Zwaan in actie | Foto: Orange Pictures

De Zwaan stroomt pas in de tweede ronde in omdat hij in de top-32 op de wereldranglijst staat.

Zondag 20 december - avond

Tweede ronde tegen Ryan Searle of Dan Lauby

Nieuwlaat: 'De loting had slechter gekund. Lauby is een Amerikaan die ik wel eens op de Q-school heb zien gooien. Die kan soms goed gooien, maar ook verschrikkelijk slecht. Ik denk dat Searle de eerste wedstrijd met 3-0 of 3-1 gaat winnen en dan tegen De Zwaan gaat spelen.'

'Laten we daarbij niet vergeten dat Searle tijdens de pro-tour goed heeft gespeeld en er zelfs een toernooi heeft gewonnen. Hij kan echt goed darten. De afgelopen WK's heeft hij ook goed gespeeld.'

'Een voordeel voor De Zwaan is dat Searle in een lekker tempo gooit. Dan kan Jeffrey goed en snel in zijn ritme komen. Jeffrey is in talent en aanleg de betere speler. Maar als hij Searle tegenkomt is het een zware dobber. Die wedstrijd win je niet op tachtig procent.'

'Dit WK kan Jeffrey grote stappen maken. Op de wereldranglijst heeft hij niet veel te verdedigen. Als hij de tweede ronde doorkomt is er een grote kans dat Ian White zijn tegenstander wordt. Dat is, ondanks dat hij tiende is geplaatst, geen hoogvlieger op televisietoernooien. Een plaats in de kwartfinales is voor De Zwaan best mogelijk dit WK.'

Scholten: 'Voor Jeffrey zal het een stap in de goede richting zijn als hij aansluiting vindt met de subtop van het darts (De Zwaan staat 23ste op de wereldranglijst, red.). Als je professional bent, moet je als doel hebben om de nummer één van de wereld te worden. Of in ieder geval om zo hoog mogelijk te komen bij het WK. Dat heeft alleen maar voordelen. Goed presteren daar is alleen maar goede toekomstmuziek voor volgend jaar.'

'Bij een wedstrijd speelt een hoge ranking ook mee. Het geeft aanzien ten opzichte van de andere spelers. Of je nu speelt tegen de nummer 326 of 4 of 16, dat zijn dingen die meespelen in een wedstrijd. Het geeft ook een steuntje in de rug. De drijfveer op het podium moet bijvoorbeeld zijn: ik ben de nummer zeven van de wereld, er zijn er nog maar zes voor me. Ik ben de grote man, mij moeten ze verslaan. Daar moet hij naartoe werken.'

Dirk van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode klopte de wereldkampioen in Coventry I Foto: Lawrence Lustig/PDC

Vrijdag 18 december - avond

Eerste ronde tegen Bradley Brooks

Nieuwlaat: 'Dirk is de man in vorm. Hij doet niet als geplaatste speler mee dit jaar. Dat komt omdat hij pas in januari zijn tourcard heeft ontvangen. Het is haast onmogelijk om dan een top-32 plaats op de wereldranglijst af te dwingen (de ranglijst bij darts gaat over de prestaties van de laatste twee jaar, red.). Maar ik ga er van uit dat hij volgend jaar een geplaatste speler is.'

'Hij heeft geen makkelijke loting in de eerste ronde. Hij moet tegen Brooks en die is jeugdwereldkampioen geworden een paar weken geleden. Het klinkt misschien oneerbiedig, maar je treft liever een of andere Chinees die laag staat op de dartladder. Ik heb Brooks zien spelen tijdens de WK-finale van de jeugd, maar daar kon hij mij niet overtuigen. Toch pakte hij de wereldtitel. Dus hij kan echt wel wat.'

'Dirk sla ik nog niet hoog genoeg aan om hem een outsider voor de titel te noemen. Hij kan van één of twee toppers winnen, maar om wereldkampioen te worden moet je van drie of vier favorieten winnen. Hij komt in de tweede ronde van het toernooi oud-wereldkampioen Rob Cross tegen. Die speelt dit jaar niet top en Dirk kan hem pakken. Daarna moet hij kijken wat mogelijk is.'

Scholten: 'Dat hij een goed najaar heeft gedraaid, neemt hij mee naar het WK. Dat is allemaal extra bagage die van pas kan komen. Hij heeft geleerd hoe het wel moet en hoe het niet moet. Wat er fout kan gaan tijdens een wedstrijd en hoe je dat kan herstellen. Dat zijn allemaal fases in een wedstrijd waar hij doorheen is gegaan.'

'Kijk, gaat alles goed, dan kunnen we bij wijze van spreken allemaal wereldkampioen worden. In iedere sport zijn er uitzonderingen. De ene speler heeft meer talent dan de andere speler. Maar het is een heel pakket dat je moet bezitten. Je moet kunnen omgaan met de camera's, met de mastercaller, met je vijand, met de sfeer. De ene darter kan daar wel mee omgaan, de andere niet. Dirk heeft daar ervaring in opgedaan.'

'Het meest leert hij van zijn fouten. Dan denkt hij: hè, dat moet ik niet meer doen. Maar als het goed gaat moet je daar ook dingen van meepakken: hoe heb ik dat toen gedaan en hoe heb ik dat toen gedaan. Ik gooi nu een triple daar, ik moet nu agressief zijn in mijn spel, of juist ontspannen spelen. Is mijn basis goed genoeg? Dat komt allemaal terug en daar moet hij komend WK het podium mee opstappen.'

Maik Kuivenhoven

Maik Kuivenhoven in actie | Foto: Sven Mandel

Zondag 20 december - middag

Eerste ronde tegen Matthew Edgar

Nieuwlaat: 'Van de drie heeft Maik de makkelijkste loting. Edgar is een speler die op het allerlaatste moment toegang heeft gekregen tot het toernooi. Natuurlijk, hij is een speler met ervaring. Maar het is meer een bekendere YouTube'er dan darter. Zijn kanaal is trouwens wel leuk om te bekijken.'

'Voor Maik zal er veel op hem afkomen tijdens zijn debuut. Hij zal niet zomaar een makkelijke overwinning boeken. Maar hij mag tevreden zijn met de loting. Ook voor een eventuele tweede ronde. Dan treft hij Mensur Suljovic. Die heeft dit jaar nog niet veel laten zien. Al zal dat geen makkie worden.'

'Ik vind Maik een leuke gozer. Hij is heel relaxed. Hij heeft met zijn gezin een stabiele thuissituatie. Hij moet als debutant niet te veel gaan nadenken. Ik hoop dat hij als regiogenoot een wedstrijdje wint. Dat heeft hij ook nodig om voor volgend jaar een tourcard veilig te stellen.'

Scholten: 'Iedere eerste keer is natuurlijk moeilijk. Het is een nieuwe ervaring die je opdoet. De ene speler gaat daar makkelijker mee om dan de andere speler. De ene zegt: 'Wow wat een camera's, wow wat een herrie'. Er zijn er ook genoeg die het kunnen uitsluiten en de goede mindset hebben. Die denken: ik kom hier om te darten.'

'Hij moet spelen tegen dat bord en niet kijken naar zijn tegenstander. Natuurlijk, het liefst speel je iedere wedstrijd tegen een blinde die zijn hond bij deur heeft geparkeerd, maar de spelers op het WK doen niet voor niets mee. Je doet mee aan het WK om te winnen.'

LEES OOK: 'Barney mist darts, maar misschien mist hij de schijnwerpers nog wel meer'