Claudia (47) ziet haar dochter om de week: 'Het is soms eenzaam'

Claudia woont in Den Haag en schrikt zich een hoedje als presentator Johan Overdevest opeens voor haar deur staat met een kerstpakket. Als ze van de schrik bekomen is, vertelt ze haar verhaal. 'Helemaal alleen ben ik niet, want ik heb een superlieve dochter, maar die is er niet altijd. Ze is hier om de week, want de andere week is ze bij haar vader en zijn vrouw.'

'Ja, dat is niet leuk', gaat Claudia verder. 'Dan is de structuur weg. Ik begin 's ochtends met werken en ga dan eindeloos door. 's Avonds denk ik dan: oh ja, dit was 'm. Dan moet ik heel bewust op de bank gaan zitten en de televisie aanzetten. Het klinkt lullig, maar dat is mijn leven dan. Dat is eenzaam op momenten, kan ik je vertellen.'

In 'Ik denk aan jou' bezoekt Johan Overdevest mensen die zich eenzaam voelen en wel wat extra aandacht verdienen. Je ziet de hele uitzending donderdag om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.

'Ik ben er altijd voor jou'

Dan is het tijd om te onthullen wie Claudia heeft verrast met het kerstpakket dat Johan voor haar heeft meegenomen. Wanneer haar vriendin Neiske met een grote glimlach naar binnenloopt, roept Claudia: 'Neiske! Ik wist het, potverdorie!'

'Schat, ik gun het jou ontzettend', vertelt Neiske terwijl Claudia met tranen in haar ogen staat. 'Ik besef heel goed dat wanneer je dochter niet thuis is, je het echt ongezellig hebt, je enige uitje de supermarkt is en je alleen maar aan het werk bent. Ik zou je nu zo graag willen knuffelen, maar dat mag niet. Maar ik gun het je zo en ben er altijd voor jou.'

Bekijk hier de emotionele reactie van Claudia op de verrassing van haar vriendin Neiske:

LEES OOK: Eenzame mevrouw Meurer (96) krijgt grote kerstverrassing: 'Ik ben u zo dankbaar'